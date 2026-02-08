Slaidiņš: Krievu tantes saka, ka var paciesties. Galvenais, lai Putinam viss ir labi! 0

Krievija kara un sankciju dēļ zaudē lielu daļu savas naudas, degvielas trūkst un nu jau arī veikalos cenas janvārī kāpušas straujāk kā iepriekš.

Tomēr Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” saka, ka skatījies kādas intervijas ar krieviem un “tur tantes esot teikušas, ka pacietīsies, galvenais, lai Putinam viss ir labi. Krievijai jāuzvar cīņā ar Rietumiem!”

Plašāk video.

