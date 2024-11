Publicitātes foto

Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju savu ķermeņa masas indeksu nezina







Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju nezina savu ķermeņa masas indeksu (ĶMI), un daļa arī neapzinās, kādēļ par šādu veselības rādītāju vajadzētu būt informētam, tā nepietiekamas ķermeņa masas vai aptaukošanās dēļ apdraudot savu veselību, “Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktās aptaujas datus komentē sertificētā uztura speciāliste “Veselības centru apvienībā” Anita Baumane.

Vairāk nekā puse – 53 % aptaujāto sieviešu un 63 % vīriešu – nezina savu ķermeņa masas indeksu; augstāks zināšanu līmenis par šo veselības rādītāju ir gados vecāku iedzīvotāju vidū. Vairums ĶMI nezinošo ir vecumā no 18 līdz 39 gadiem. Salīdzinoši augstākais zināšanu līmenis par šo savu veselības rādītāju ir Pierīgā un Rīgā dzīvojošajiem, zemākais – Vidzemē. Zināšanu līmenis atšķiras arī atkarībā no iegūtās izglītības, piemēram, no respondentiem ar pamatizglītību tikai 19% aptaujā apstiprināja, ka zina savu ĶMI, bet iedzīvotāju ar augstāko izglītību vidū apstiprinošu atbildi sniedza 48%. Tāpat aptaujas dati liecina, ka visvairāk – 51% – savu ĶMI zina iedzīvotāji ar augtstākiem ienākumiem.

“Ķermeņa masas jeb Kitēla indekss kā skrīninga rīks ir cilvēka ķermeņa masas mērījums kilogramos, ko izsaka kā svara un kvadrātā kāpināta auguma garuma attiecību – ĶMI = svars (kg) : augums (m)2. Novērtējumam izmanto Pasaules Veselības organizācijas izveidoto klasifikāciju četrās kategorijās – nepietiekams svars, veselīgs svars, liekais svars vai aptaukošanās. Augsts ĶMI var liecināt par augstu ķermeņa tauku saturu. Rādītājs nozīmīgs savlaicīgai veselības problēmu diagnostikai. Tas, ka puse Latvijā nezina savu ķermeņa masas indeksu, turklāt 9 % aptaujas dalībnieku uz jautājumu: “Vai jūs zināt savu ķermeņa masas indeksu?” izvēlējušies sniegt atbildi: “Nezinu, kas tas ir, un kāpēc tas būtu jāzina”, norāda, cik nozīmīgi ir aizvien informēt un izglītot sabiedrību veselības jautājumos,” “Mēness aptiekas” “Norstat” veiktās aptaujas datus komentē sertificētā uztura speciāliste “Veselības centru apvienībā” Anita Baumane. ĶMI ir viens no mērījuma instrumentiem, lai novērtētu savu svaru, taču svarīgi iegaumēt, ka to neizmanto bērniem, grūtniecēm, sportistiem. Turklāt ar aptaukošanos saistīto slimību risku izvērtēšanai (2. tipa cukura diabēts, sirds un asinsvadu slimības u.c.) vēl ir svarīgi zināt savu vidukļa apkārtmēru. Sievietēm slimību risks ir lielāks, ja vidukļa apkārtmērs pārsniedz 80 cm, savukārt vīriešu vidukļa apkārtmēram nevajadzētu pārsniegt 94 cm. Individuāli izvērējot ĶMI, ir vērts atcerēties, ka arī nepietiekams svars ir drauds veselībai. Ko darīt, ja ĶMI ir virs vai zem normas? Konsultēties ar savu ģimenes ārstu, dietologu vai uztura speciālistu, jo ārstniecības persona var palīdzēt normalizēt svaru, pielietojot atbilstošās un katram individuālas metodes.

Plašāka informācija un Ķermeņa masas indeksa aprēķina kalkulators pieejams šeit: Ķermeņa masas indekss (eveseliba.gov.lv)

Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” 2024. gada septembrī veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.