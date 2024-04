Valdis Zatlers par EP vēlēšanām: Šis ir kara laika balsojums, tāpēc ir jāiet balsot Ieteikt







“Šis ir kara laika balsojums un tāpēc ir jāiet balsot. Katra balss ir ļoti svarīga. Mēs gribam mieru, mēs gribam stabilitāti, ja mēs gribam tādu nākotni, kurā mums nav jābaidās, tad ejiet un balsojiet! Šis ir tas gadījums, tieši šoreiz Eiropas Parlamenta vēlēšanās. It kā tālu no mums, bet tur tiek veidota Eiropas kopējā attieksme pret Ukrainu,” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” gaidāmo Eiropas Parlamenta vēlēšanu nozīmi uzsver Valdis Zatlers, Latvijas Valsts prezidents (2007—2011).

Tomēr, kā lai sabiedrība atrod iekšēju motivāciju doties balsot, ja tā ir tendēta vērtēt pēc iepriekš notikušā: bija pandēmija, bija vakcinācija, “Zaļais kurss”, kas liek domāt, vai varēs ar malku krāsni kurināt, vai varēs visas lauksaimniecības zemes izmantot un tamlīdzīgi.

Uz to Zatlers atbild: “Zaļais kurss ir pretrunīgs tieši tāpēc, ka neviens mums nepateiks, kurā gadā mums parādīsies pirmais elektriskais traktors vai elektriskais tanks. Jābūt daudz maz piezemētiem un jāatrod tas racionālais, kas tur ir. Bet, ja mēs to racionālo neievērojam un nepropagandējam viens otram, tad parādās visas tās muļķības, kas tur arī ir iekšā. Tur neizbēgami ir muļķības, neviens jau tā īsti to lielo bildi nav ieraudzījis.”

“Bet domājot par to – iet vai neiet balsot – šī balsošana ir svarīgāka nekā runas par 72 stundu somu, kas tev jāsagatavo. Šis balsojums tiešām kaut ko ietekmēs. To paciņu 72 stundām saliksiet tad, kad tas būs vajadzīgs, un samērā ātri. Bet ar šo balsojumu mēs varam pazaudēt ļoti daudz,” uzsver Zatlers.

