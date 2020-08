Valsts drošības dienests atklāj, cik kokus nocirtīs “Marsa parkā” un aicina iedzīvotājus nepakļauties provokācijām

Foto: Paula Čurkste/LETA

Valsts drošības dienests (VDD) apliecina, ka bijušā velotreka “Marss” vietā norisinās plānotie būvlaukuma sagatavošanas darbi celtniecības sākšanai un kopumā tiks nocirsti 44 no teritorijā esošajiem kokiem, aģentūra LETA noskaidroja VDD.

Tiklīdz noslēgsies būvlaukuma sagatavošanas darbi, atbilstoši plānotajam tiks uzsākta būvniecība.

Teritorijā tiek veikti attīrīšanas darbi, atbrīvojot to no krūmiem, kā arī atbilstoši Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 2019.gada 20.augusta lēmumam tiks nocirsti 44 no teritorijā esošajiem kokiem, norādīja dienestā.

Tāpat VDD respektē viedokļa paudēju tiesības uz vārda brīvību un miermīlīgu pulcēšanos. Vienlaikus dienests aicina iedzīvotājus nepakļauties provokācijām un rīkoties saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Jau ziņots, ka Rīgā, bijušā velotreka “Marss” vietā, plānots būvēt jaunu ēku VDD vajadzībām, tādējādi varētu nebūt lemts piepildīties VEF rajona nekustamo īpašumu attīstītāju un iedzīvotāju iecerei šajā teritorijā izveidot parku.

Šorīt pirms darbdienas sākuma, bijušā velotreka “Marss” teritorijā ieradusies tehnika un koku zāģētāji.

Tehnika ir ievesta nožogotajā teritorijā, kurā cilvēki netiek ielaisti un iekšpusē notiek koku zāģēšana.

Aktīvisti izsludinājuši trauksmi un aicina ierasties visus, kuri var, lai aizstāvētu “Marsa parku” un neļautu nozāģēt kokus.

Tāpat ziņots, ka jau iepriekš saistībā ar ēkas būvniecību notikuši vairāki incidenti, kas noslēgušies ar kriminālprocesu ierosināšanu. Jūnijā trīs aktīvistiem policija inkriminēja huligānismu par iekļūšanu VDD topošās ēkas būvniecības teritorijā.

Savukārt, aprīlī kļuva zināms, ka Valsts policija (VP) atzinusi par aizdomās turēto Rīgas domes deputāta kandidātu, pilsētvides aktīvistu Māri Kalēju (AP/P) VDD ēkas būvniecības teritorijas žoga bojāšanā.

VNĪ: Ar Valsts drošības dienesta ēkas būvniecības vietas sagatavošanu tiek pildīts valdības un Saeimas lēmums

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) pirmdien bijušā velotreka vietā Brīvības gatvē 207 sākusi sagatavošanās darbus Valsts drošības dienesta ēkas (VDD) būvniecībai, izpildot valdības un Saeimas lēmumu, Rīgā, aģentūru LETA informēja VNĪ pārstāvji.

“Ņemot vērā, ka valdība 2017.gada 3.augustā pieņēma lēmumu par VDD ēkas būvniecības nepieciešamību Brīvības gatvē 207 un Saeimas rekomendācija bija turpināt ieceres realizāciju, mums jāsāk projekta izpilde. Spēkā esošais valdības lēmums, projekta termiņi un valsts drošības intereses VNĪ kā kapitālsabiedrībai ir saistoši,” informēja VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Teritorijā tikšot maksimāli saglabāti esošie koki – tiks saglabāti vismaz 25 koki, tai skaitā ozols un liepu stādījuma rinda gar Ropažu ielu, kā arī plānoti papildus apzaļumošanas pasākumi. Saglabātie koki tiks pielāgoti jaunajiem apstākļiem, tādējādi šobrīd nekopto koku izskats būtiski uzlabosies, tiks vairota drošība apkārtējai videi un pagarināts koku mūžs, norādīja VNĪ vadītājs.

“Ņemot vērā to, ka Teika ir rajons ar blīvu apbūvi, VNĪ saprot sabiedrības vēlmi pēc parka. Respektējot aktīvistu lūgumu un sabiedrības intereses, VNĪ pildīja doto solījumu nesteigties ar būvniecības uzsākšanu, līdz jautājums atkārtoti tiks izskatīts valdībā un Saeimā. VNĪ kā atbildīga kapitālsabiedrība rīkojas atbilstoši pieņemtajam lēmumam – apstiprinātā Saeimas, valdības lēmuma un pilsētas plānojuma ietvaros. Veiksim darbības objektā atbilstoši saskaņotam būvprojektam, par ko saņemtas visas nepieciešamās atļaujas un valsts drošības interesēm,” skaidroja Griškevičs.

Viņš uzsvēra, ka sabiedrības viedoklis par zaļās zonas trūkumu Teikas apkaimē ir uzklausīts un sadzirdēts. Sabiedrība uzklausīta sapulcēs, runāts ar biedrību pārstāvjiem līdz pat Saeimas līmenim. Tāpat jautājums plaši un atklāti skaidrots ar mediju starpniecību.

“VNĪ rīkojas atbilstoši kapitālsabiedrības dibināšanas mērķim – vairot īpašumu vērtību un nodrošināt valsts iestādes ar tām vajadzīgajām ēkām. Atbilstoši Rīgas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentiem nīekustamaisīpašums Brīvības gatvē 207 vienmēr ir bijis paredzēts kā apbūvējama teritorija – VNĪ šo teritoriju, ņemot vērā pašvaldības teritorijas attīstības plānus un teritorijas stratēģisko atrašanās vietu, vienmēr ir paredzējusi valsts iestāžu infrastruktūras attīstībai,” skaidroja Griškevičs.

Iepriekš Teikas apkaimes biedrībai, Rīgas apkaimju aliansei, biedrībai “Pilsēta cilvēkiem” un inovāciju kustībai “Vefresh” izdevās savākt vairāk nekā 15 500 iedzīvotāju parakstu, lai minētajā teritorijā tiktu izveidots parks. Parakstu vākšana tika sākta, “lai nepieļautu vairāku desmitu ilggadīgu koku izciršanu un atjaunotu publisku zaļo zonu bijušajā velotreka “Marss” teritorijā”. Vēstules autori aicināja ievērot tūkstošiem iedzīvotāju vēlmi saglabāt kokus un izveidot parku Brīvības gatvē 207 vismaz līdz brīdim, kamēr tiks sarīkota sabiedriskā apspriešana, lai pēc būtības izvērtētu gan sabiedrības, gan valsts drošības intereses.

Saeima 21.maijā noraidīja Jaunās konservatīvās partijas (JKP) priekšlikumu uzdot valdībai atcelt lēmumu par Valsts drošības dienesta (VDD) ēkas celšanu bijušā velotreka “Marss” teritorijā. Iepriekš Saeimas Nacionālās drošības komisija (NDK) savā atzinumā pauda, ka VDD jaunās ēkas būvniecības atlikšana vai kavēšana pašreizējos drošības apstākļos nav pieļaujama un ēka ir jāceļ noskatītajā vietā Rīgā, bijušā velotreka vietā Brīvības ielā, kas vienīgā atbilst dienesta vajadzībām.

Savukārt Teikas apkaimes biedrības valdes priekšsēdētāja, jaunajā Rīgas domes sasaukumā ievēlētā deputāte Selīna Vancāne (APP) pauda, ka NDK atzinums esot formāla atrakstīšanās, kurā nav iekļauts neviens jauns arguments.

VDD aģentūru LETA informēja, ka lēmums par jaunas VDD ēkas celšanu šajā vietā pieņemts jau 2017.gadā, bet šogad plānots sākt būvniecību. VDD līdz šim nebija informējis sabiedrību par ieceri, jo neesot bijis tiesīgs publiskot informāciju, lai nepārkāptu likuma “Par valsts noslēpumu” normas.

2018. un 2019.gadā VNĪ kopumā savos pārvaldītajos valsts īpašumos iestādījusi aptuveni 900 dažāda veida koku stādus, kā arī daudz ceriņus un citu šķirnes krūmājus. Tāpat VNĪ jau šobrīd īsteno sadarbību ar Rīgas pašvaldību vairāku attīstāmo īpašumu apkārtējās teritorijas labiekārtošanai – divu pilsētas iedzīvotājiem svarīgu laukumu – Dailes teātra priekšlaukuma un Strēlnieku laukuma sakārtošanai teritorijā pie Latvijas Okupācijas muzeja Vecrīgā.

VNĪ nodrošina nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību vairāk nekā 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām viena miljona kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 16 miljonu kvadrātmetru platībā. VNĪ dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.