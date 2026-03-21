Var doties zaļumos! Svētdien Latvijā gaidāms ļoti pavasarīgs laiks 0

16:01, 21. marts 2026
Latvijā svētdiena aizritēs ar mierīgiem laika apstākļiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

VIDEO. “Viņš bija kā tētis, kura man visu dzīvi trūka…” Laura traģiskajā Madonas avārijā zaudēja tuvu cilvēku
Irānas armija atbild uz Trampa ultimātu par Hormūzas šaurumu
Sievietes, esiet uzmanīgas: šie augi mājās var ienest vientulību un nelaimi
Svētdienas nakts aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu, sausu laiku un lēnu vēju. Vietām veidosies migla, tā redzamību apgrūtinās ne vien nakts stundās, bet arī rīta agrumā. Gaiss atdzisīs līdz +1, – 4 grādiem.

Rīgā nakts būs lielākoties skaidra un sausa, pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma 0 līdz -2 grādu robežās.

“Kāpēc sētnieki nesavāc izmestās šļirces?” Rīdzinieki baidās par savu un bērnu drošību
“Latvieši sūkstas, ka 1200 eiro ir slikta alga, bet sludinājumos neko vairāk par 900 eiro ar doktora grādu nesola!” Darba meklētāji neizpratnē

Svētdiena aizritēs ar mierīgiem laika apstākļiem. Lai arī kādā brīdī sauli aizklās kāds mākonis, diena būs sausa. Pūtīs lēns vējš, termometra stabiņš pakāpsies līdz +7, +12 grādu atzīmei, vienīgi vietām piekrastē būs mazliet vēsāks.

Līdzīgi kā aizvadītajās dienās, arī svētdien nav gaidāmi jauni siltuma rekordi, jo vissiltākais 22. marts meteoroloģisko novērojumu vēsturē bijis 2007. gadā. Tad Limbažu novada Skultē gaiss iesila pat līdz +19 grādiem.

SAISTĪTIE RAKSTI
Esi piesardzīgs! Nosauktas viltīgākās zodiaka zīmju sievietes, kuras vienmēr panāks to, ko vēlas
Horoskopi no 16. līdz 22. martam. Šonedēļ tavu pasaules redzējumu var būtiski ietekmēt finanšu jautājumi
Tu taču neesi to vidū?! 4 horoskopa zīmes, kuras gandrīz vienmēr palaiž garām savas lielās dzīves iespējas
