Operācija “Kailās locītavas”. Kāpēc paranoiskā Putina padotie pēkšņi vairs nenēsā pulksteņus? 5
Vladimirs Putins kļuvis tik paranoisks, ka personīgo audienču laikā liek amatpersonām noņemt rokas pulksteņus. Diktators baidās, ka viņu varētu nogalināt ar Džeimsa Bonda cienīgiem rīkiem, kas paslēpti nevainīgos aksesuāros.
Pēdējā laikā augsta ranga ierēdņi un pat gubernatori Kremļa gaiteņos redzēti ar kailām plaukstu locītavām. Lai gan oficiāli tas tiek skaidrots kā “drošības pasākums”, kuluāros runā par 73 gadus vecā Putina paniskajām bailēm no iekšēja valsts apvērsuma vai atentāta, par to plašāk vēstīts vietnē The Sun.
Pulksteņu “pazušana” pamanīta tikšanās reizēs ar Tambovas apgabala gubernatoru Jevgeņiju Pervišovu un Mordvijas vadītāju Artjomu Zdunovu – abi vīri ikdienā ir kaislīgi pulksteņu nēsātāji. “Telefoni jau sen ir aizliegti, bet tagad sarakstam pievienoti arī pulksteņi – gan elektroniskie, gan mehāniskie,” ziņo avots projektam We Can Explain.
Šis ierobežojums stājies spēkā aprīļa vidū, kas liecina par strauji augošu neuzticību pat pret paša ieceltajiem lojālistiem. Interesanti, ka ierobežojums neattiecas uz Putina vecajiem biedriem – piemēram, “Rostec” vadītājs Sergejs Čemezovs, ar kuru Putins draudzējas jau 40 gadu, kopš VDK laikiem, joprojām drīkst zināt precīzu laiku.
Tomēr ir vēl kāds praktisks iemesls: bez pulksteņiem amatpersonu kadros ir vieglāk noslēpt faktu, ka Putina tikšanās bieži tiek ierakstītas jau iepriekš (tā sauktie “konservi”). Bez laikrāža bildē nav iespējams noteikt, vai saruna tiešām notiek tiešraidē.
Bijušais spiegs Putins, kura paša dienests ir slavens ar inovatīvām indēšanas metodēm, šķiet, pārāk iedvesmojies no spiegu filmām, rakstīts portālā. Viņš baidās, ka pulkstenī varētu būt paslēpts indes dzelonis, sprāgstviela vai lāzera ierīce.
Diktators pats gan pamanījās nonākt neveiklā situācijā – tikšanās laikā ar Čečenijas līderi Ramzanu Kadirovu viņš pulksteni nebija noņēmis. Saprotot kļūdu, Putins visu sarunas laiku televīzijas kameru priekšā izmisīgi centās piesegt kreiso roku ar labo, lai aksesuāru neviens nepamanītu.
Paranoja skārusi ne tikai tikšanās telpas, bet arī valsts nozīmīgāko pasākumu – Uzvaras dienas parādi Sarkanajā laukumā. Bailēs no Ukrainas dronu triecieniem vai paša tautas neapmierinātības, parādes mērogs tika šogad pazemojoši samazināts. Pirmo reizi teju divu gadu desmitu laikā tajā neparādījās nedz modernie tanki, nedz ballistiskās raķetes.
“Putins fiziski baidās par savu dzīvību, jo Ukrainas droni ir parādījuši spēju negaidīti uzrasties pašā Krievijas sirdī,” komentē izsūtītais opozicionārs Mihails Hodorkovskis.
Krievijas tirāns šobrīd aizvada savas dienas, bēguļojot starp rezidencēm un nedēļām ilgi uzturoties pazemes bunkuros Krasnodaras apgabalā. Viņš baidās no informācijas noplūdēm, baidās no nodevības un, galvenais – viņš baidās no laika, ko neviens pulkstenis vairs nevar apturēt.