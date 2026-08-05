Ekrānuzņēmums no “Facebook”/Šnipiškių seniūnija

Braucat ar auto uz Lietuvu? Neuzķerieties uz šīs krāpnieku viltības, maksājot par stāvvietu! 0

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LA.LV
17:38, 5. augusts 2026
Ziņas Ārzemēs

Viļņas rajona administrācija sociālajos tīklos izteikusi brīdinājumu galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem – krāpnieki uz autostāvvietu apmaksas automātiem līmē viltotas QR kodu uzlīmes.

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Tos noskenējot, lietotājs nonāk viltotā maksājumu lapā. Ievadot bankas kartes datus, nauda nonāk pie krāpniekiem, ziņo lietuviešu medijs Lrytas.

Neskenējiet papildus uzlīmētus QR kodus uz stāvvietu apmaksas automātiem! “Ja pamanāt personas, kas šīs uzlīmes līmē, un, ja tas ir droši, fotografējiet vai filmējiet viņus un zvaniet policijai pa tālruni 112,” teikts Šnipišķu seņūnijas “Facebook” lapā.

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Tāpat ierakstā tiek atgādināts, ka par automašīnas stāvēšanu ieteicams norēķināties droši, izmantojot oficiālo JUDU lietotni.

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