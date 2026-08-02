Joprojām darbojas, bet… Vīrietis, kuram saules paneļi uz mājas jumta ir jau 20 gadus, dalās pieredzē 0
Cik labi saules elektrostacija spēj kalpot pēc 20 gadiem? Kāds “YouTube” autors nolēmis to pārbaudīt praksē, izpētot sava tēva 2005. gadā uzstādīto saules paneļu sistēmu. Tā joprojām darbojas un apgādā trīs jumtus ar kopējo maksimālo jaudu aptuveni 30 kilovati, taču divu desmitgažu laikā bez remonta un apkopes iztikt nav izdevies.
Sistēma tika uzstādīta laikā, kad saules paneļu tehnoloģijas bija daudz mazāk attīstītas nekā šodien. Toreiz izmantoto moduļu jauda bija vien ap 160 vatiem, bet efektivitāte – aptuveni 12%. Mūsdienu paneļi ir krietni jaudīgāki un efektīvāki.
Sākotnēji visa sistēma tika veidota ar domu saražoto elektrību nodot tīklā. Tolaik par vienu kilovatstundu tika maksāti vairāk nekā 54 centi, tādēļ, neraugoties uz ļoti augstajām sākotnējām izmaksām – aptuveni 150 000 eiro –, sistēmas gada atdeve sasniedza ap pieciem procentiem.
Lielākie pārsteigumi sākās visai drīz. Jau pirmajā darbības gadā nācās mainīt varistorus un noplūdes strāvas aizsardzības slēdžus. Vēlāk vairākkārt tika nomainīti arī invertori.
Īpaši problemātisks bijis 2008. gads, kad sistēmas darbībā radās kļūme, bet bojātais invertors tika atklāts tikai pēc laika. Vecākām saules elektrostacijām tas ir būtisks risks – tām bieži nav mūsdienīgu uzraudzības sistēmu, kas par problēmu nekavējoties nosūtītu paziņojumu īpašniekam.
Vēl viena atkārtota problēma bijusi saistīta ar drošinātājiem. Negaisu laikā tie regulāri pārdega vai nostrādāja, tādējādi pārtraucot sistēmas darbību. Problēmu izdevies atrisināt tikai pēc tam, kad tika uzstādīti izturīgāki drošinātāji.
Šis gadījums labi parāda, kāpēc saules paneļu sistēmu nedrīkst vienkārši uzstādīt un pēc tam uz gadiem aizmirst. Regulāras pārbaudes ir svarīgas, lai pamanītu ne tikai acīmredzamus bojājumus, bet arī situācijas, kad daļa sistēmas vairs nedarbojas ar pilnu jaudu.
Viens no nopietnākajiem remontiem bijis saistīts ar saplaisājušu saules moduli, kuram daļa šūnu jau bija apdegusi. Bojājums izraisīja ķēdes pārrāvumu, tādēļ elektriskā shēma tika atjaunota ar improvizētu tehnisku risinājumu.
Mūsdienās šādu bojājumu meklēšana kļuvusi daudz vienkāršāka. Piemēram, paneļu apskatei iespējams izmantot dronus, kas ļauj ātri pārbaudīt lielu jumta platību un pamanīt bojājumus, neuzkāpjot uz jumta.
Neraugoties uz remontiem, invertoru maiņu, drošinātāju problēmām un atsevišķu paneļu bojājumiem, 2005. gadā uzstādītā sistēma pēc 20 gadiem joprojām turpina darbu.
Tas arī parāda, ka saules paneļu ilgmūžību nevajadzētu vērtēt tikai pēc pašu moduļu kalpošanas laika. Divu desmitgažu laikā visdrīzāk būs jārēķinās arī ar citu sistēmas daļu remontu vai nomaiņu, īpaši invertoriem un elektroinstalācijas komponentēm.
Sākotnējais elektroenerģijas iepirkuma līgums šai sistēmai beidzās 2025. gada nogalē, tādēļ īpašnieki tagad apsver nākamo soli – papildināt elektrostaciju ar akumulatoru uzkrāšanas sistēmu, lai lielāku daļu saražotās elektrības varētu izmantot paši.