Vai tiešām jāvadā līdzi auto tehniskā pase? Joprojām atrodas kāds, kas nezina atbildi uz šo jautājumu 0
Sociālajā tīklā “X” izvērtusies plaša diskusija par šķietami ikdienišķu jautājumu – vai automašīnā jāvadā līdzi transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība jeb tā dēvētā tehniskā pase.
Diskusiju aizsāka Sergejs Bižāns, kurš vaicāja: “Kas slēpjas idejā vazāt apkārt transportlīdzekļa tehniskās pases kopiju, nevis oriģinālu? “A ja nu aizmirst vai pazaudē” argumentam nav loģikas, jo tas pats var notikt arī ar kopiju, kad dokumentu vajadzēs uzrādīt.”
Arī komentāros izrādījās, ka autovadītāju paradumi ir ļoti atšķirīgi.
Daļa atzina, ka reģistrācijas apliecību glabā mājās kopā ar citiem svarīgiem dokumentiem un automašīnā to neved vispār. Citi rakstīja, ka līdz šim pirmo reizi dzird par cilvēkiem, kuri ikdienā izmanto tikai dokumenta kopiju.
Savukārt netrūka arī komentāru par sen dzirdētiem mītiem – piemēram, ka automašīnas zādzības gadījumā kopā ar oriģinālo reģistrācijas apliecību apdrošinātājs varētu atteikt atlīdzību. Vairāki diskusijas dalībnieki norādīja, ka šādam uzskatam neesot juridiska pamata.
Vai Latvijā tehniskā pase vispār jāvadā līdzi?
Īsā atbilde – nē.
Jau kopš 2019. gada Ceļu satiksmes likuma grozījumi paredz, ka Latvijā transportlīdzekļa vadītājam nav obligāti jābūt līdzi ne transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai, ne vadītāja apliecībai, ja personas datus iespējams pārbaudīt valsts reģistros.
Tomēr iestādes joprojām iesaka dokumentus turēt pa rokai, jo tie var noderēt dažādās situācijās, piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma vai kārtojot citus ar transportlīdzekli saistītus jautājumus.
Svarīgi gan atcerēties, ka, izbraucot ārpus Latvijas, citu valstu prasības var atšķirties. Tāpēc pirms došanās ārzemēs ieteicams pārliecināties, kādi dokumenti konkrētajā valstī ir obligāti jāņem līdzi.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!