Kāpēc knaģī ir divi dažāda izmēra caurumi? Izrādās, katrs no tiem pilda atšķirīgu funkciju 0
Drēbju knaģi ir tik ierasta sadzīves lieta, ka par to uzbūvi gandrīz neviens neaizdomājas. Paņemam knaģi, piespiežam veļu pie auklas un viss. Taču izrādās, ka divi dažāda izmēra atvērumi knaģa galā nav izveidoti nejauši – katram no tiem paredzēta sava funkcija, raksta Vācijas medijs Chip.de.
Ja knaģi izmanto pareizi, iespējams ne tikai samazināt neglītu iespiedumu un kroku veidošanos apģērbā, bet arī palīdzēt veļai žūt vienmērīgāk un dažos gadījumos pat ātrāk.
Daudzi cilvēki veļas auklu un audumu vienkārši iespiež vienā un tajā pašā knaģa atvērumā. Tas šķiet pašsaprotami, tomēr tieši šāda lietošana var palielināt spiedienu uz audumu un atstāt tajā redzamas pēdas.
Mazākais atvērums, kas atrodas tuvāk knaģa vidusdaļai, paredzēts veļas auklai vai žāvēšanas statīva stienim. Savukārt lielākais atvērums knaģa ārējā daļā domāts pašam apģērbam.
Tādējādi ideja ir pavisam vienkārša – knaģim vispirms vajadzētu satvert auklu ar mazāko atvērumu, bet apģērbu fiksēt lielākajā. Šādi spiediens uz audumu tiek sadalīts saudzīgāk.
Ja veļas auklu un apģērbu saspiež vienā vietā, materiāls var tikt saspiests daudz ciešāk. Rezultātā uz krekla, kleitas vai cita apģērba var palikt nepatīkams iespiedums, kas dažkārt nepazūd pat pēc izžūšanas.
Pareiza knaģa izmantošana gan nav vienīgais triks, kas palīdz saglabāt apģērbu glītāku. Nozīme ir arī tam, kurā vietā konkrētais apģērba gabals tiek piesprausts pie auklas.
T-kreklus un vieglus topus ieteicams stiprināt pie apakšmalas. Pat ja knaģis atstāj nelielu nospiedumu, pēc uzvilkšanas tas būs daudz mazāk pamanāms nekā, piemēram, uz pleca vai apkakles.
Bikses un džinsus var apgriezt otrādi un piestiprināt pie jostasvietas vai bikšu augšdaļas. Tā audums saglabās savu formu un redzamās vietās paliks mazāk nospiedumu.
Kleitas un svārkus ieteicams stiprināt pie jostasvietas vai izturīgākām sānu vīlēm. Šajās vietās audums ir stabilāks, tāpēc pastāv mazāks risks, ka tas izstaipīsies.
Savukārt apakšveļu un zeķes parasti var droši stiprināt pie elastīgās malas. Šie apģērbi ir salīdzinoši viegli, tāpēc svars tos parasti neizstiepj tik izteikti.
Šim paņēmienam ir vēl viena priekšrocība. Ja apģērbs nav cieši piespiests tieši pie veļas auklas, ap audumu var brīvāk cirkulēt gaiss.
Tas savukārt palīdz mitrumam iztvaikot vienmērīgāk. Atkarībā no laikapstākļiem un konkrētā materiāla veļa tā var izžūt arī nedaudz ātrāk.
Īpaši labi šo atšķirību iespējams pamanīt, žāvējot biezākus audumus – džinsus, dvieļus, sporta apģērbu vai citus smagākus tekstilizstrādājumus.
Tātad nākamreiz, kad karināsi veļu, iespējams, ir vērts uz drēbju knaģi paskatīties uzmanīgāk. Divi atvērumi tajā nav tikai dizaina elements – tie paredzēti tam, lai knaģis varētu vienlaikus droši turēties pie auklas un saudzīgāk fiksēt pašu apģērbu.