“Šo draugu arī vajadzēja piesprādzēt…” Lūk, kāpēc jaunās automašīnas “sajūk prātā”, ja uz sēdekļa noliec arbūzu 5
Iedomājies situāciju – tu izej no veikala, ieliec priekšējā pasažiera sēdeklī tikko nopirkto un 13 kilogramus smago arbūzu, apsēdies pie stūres un sāc braukt. Pēc dažiem metriem mašīna sāk nepacietīgi pīkstēt, jo “pasažieris” nav piesprādzējies. Izrādās, tā ir ikdiena teju katram šoferim, kurš pārvietojas ar pēc gadiem jaunu automašīnu.
Ar šādu mazu, bet komisku ikdienas novērojumu sociālajā tīklā “Threads” dalījies Edmunds, izraisot interesantu diskusiju par to, ko tik vēl cilvēki savos auto sēdekļos nav sprādzējuši – iepirkuma maisiņus ,eļļas kannas un melleņu kastes.
Jaunās automašīnas ir aprīkotas ar sensoriem, kas visbiežāk atrodas zem sēdekļa polsterējuma. To mērķis ir noteikt, vai tas, kurš atrodas sēdeklī, ir piesprādzējies. Parasti sensori reaģē uz svaru, kas pārsniedz 10–15 kg (dažiem modeļiem pietiek pat ar 3–5 kg).
Ja dators fiksē svaru uz sēdekļa, bet drošības jostas sprādze nav fiksēta, tas pieņem, kā tur sēž nepiesprādzējies cilvēks, tāpēc smagāks iepirkumu maiss, eļļas kanna vai kārtīgs vasaras arbūzs automašīnas smadzenēm izskatās pēc maza pasažiera.
Diskusija ātri vien pārauga arī praktiskos drošības padomos. Kā norādīja vairāki komentētāji, priekšmeta nostiprināšanai ir liela nozīme. “Visus krāmus vedot, vajadzētu domāt par to izvietošanu un nostiprināšanu. Lai straujas bremzējot vai sliktākajā variantā negadījuma laikā tas viss nelido virsū,” kāds vērsa uzmanību.
Lai nebūtu jācīnās ar pīkstulim līdzīgo auto skaņu un jāsargājas no lidojošiem pirkumiem, pieredzējuši autovadītāji iesaka smagus priekšmetus un preces novietot bagāžnieka tālākajā stūrī pie aizmugurējā sēdekļa atzveltnes. Ja bagāžnieks ir pilns, vieta starp aizmugurējo un priekšējo sēdekli uz grīdas ir viena no drošākajām vietām smagām mantām.