Nesteidzieties priecāties par vasarīgo siltumu – šodien vietām iespējams stiprs negaiss ar krusu 2
Svētdien termometra stabiņš pakāpsies līdz +21…+27 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Dienā dažviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos ir varbūtība veidoties stipriem negaisiem – gan ar stiprām lietusgāzēm, gan krasām vēja brāzmām līdz 15 – 19 metriem sekundē. Nav izslēgts, ka lokāli negaisu pavadīs arī krusas graudi, norāda sinoptiķi.
Valsts lielākajā daļā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš.
Galvaspilsētā laiks būs lielākoties sauss, un lielāko dienas daļu spīdēs saule. Vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Ziemeļu puses vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni, un gaiss iesils līdz +23…+25 grādiem.
Pēcpusdienā vietām valsts austrumos veidosies pērkona negaisi ar stiprām lietusgāzēm
Pēcpusdienā vietām Latvijas austrumu daļā veidosies pērkona negaisi ar stiprām lietusgāzēm, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Iespējama arī krusa.
Saistībā ar gaidāmajiem laikapstākļiem izplatīts dzeltenais brīdinājums, kas būs spēkā no plkst. 13 līdz 16.
Tuvākajās stundās Latvijas austrumos daudzviet gaidāms negaiss, lokāli arī spēcīgs, ar krusu un vētru. Tuvāk vakaram negaisi virzīsies arī uz valsts centrālo daļu.
Zibeņošana: https://t.co/Ji4Cr259yP
Brīdinājumi: https://t.co/f9b7DCMR65 pic.twitter.com/2gnNnmmWwl
— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 12, 2026