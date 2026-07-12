Lapsa medī pļavā netālu no Iecavas.
Lapsa medī pļavā netālu no Iecavas.
Foto: Rolands Linejs

Nesteidzieties priecāties par vasarīgo siltumu – šodien vietām iespējams stiprs negaiss ar krusu 2

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LETA
9:04, 12. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Svētdien termometra stabiņš pakāpsies līdz +21…+27 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

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Dienā dažviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos ir varbūtība veidoties stipriem negaisiem – gan ar stiprām lietusgāzēm, gan krasām vēja brāzmām līdz 15 – 19 metriem sekundē. Nav izslēgts, ka lokāli negaisu pavadīs arī krusas graudi, norāda sinoptiķi.

Valsts lielākajā daļā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš.

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Galvaspilsētā laiks būs lielākoties sauss, un lielāko dienas daļu spīdēs saule. Vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Ziemeļu puses vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni, un gaiss iesils līdz +23…+25 grādiem.

Pēcpusdienā vietām valsts austrumos veidosies pērkona negaisi ar stiprām lietusgāzēm

Pēcpusdienā vietām Latvijas austrumu daļā veidosies pērkona negaisi ar stiprām lietusgāzēm, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Iespējama arī krusa.

Saistībā ar gaidāmajiem laikapstākļiem izplatīts dzeltenais brīdinājums, kas būs spēkā no plkst. 13 līdz 16.

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