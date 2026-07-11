Špikeris visiem bērniem un viņu vecākiem! Apkopoti svarīgākie pienākumi, kādi ir Latvijas bērniem 0

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Mājas Manas tiesības

Šis ir teikums, ko mūsdienās pieaugušie mēdz atgādināt visai bieži – bērniem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi. Viss jau skan labi un pareizi, bet vai un kā tas būtu jāievēro dzīvē?

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Te skaidrību vieš tiesībsardze Karina Palkova, kura, viesojoties TV24 raidījumā “Uz līnijas” precīsi salikusi pa plauktiņiem, kādi tad saskaņā ar mūsu valstī pieņemtajiem likumiem ir bērnu pienākumi.

Tiesībsardze atgādina, ka pienākumi ir gan bērniem, gan vecākiem, bet bērnu pienākumu apjoms pieaug ar katru gadu. Tiesībsarga birojā ir sagatavots vērtīgs materiāls, kurā apkopota informācija, ko tad bērnam katrā vecuma posmā ir jāievēro.

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Biroja sagatavotajā attēlā redzams, kādi ir bērna kopējie pienākumi sabiedrībā. Bērniem ir jāmācās, jāpalīdz vecākiem un jābūt par labiem cilvēkiem:

Ir arī daudzas nianses, piemēram, ievērojot atbilstošus nosacījumus, bērnam jau no 7 gadu vecuma ir tiesības piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu:

Ir arī virkne noteikumu, ko bērns un drīkst darīt ģimenē, piemēram, no kāda vecuma drīkst palikt viens pats mājās un no kāda vecuma drīkst pieskatīt jaunākus bērnus:

Pienākumu apjoms būtiski mainās no 14 gadu vecuma, kad bērns jau var izlemt par savu ārstniecību, var iegūt mopēda vadītāja apliecību, paralēli apgūstot svarīgos drošības jautājumus un satiksmes noteikumus, šajā vecumā iestājas arī kriminālā atbildība:

Līdz ar to pilnīgi noteikti nevar teikt, ka līdz 18 gadiem bērns nebūtu pakļauts likumu izpildei. Latvijā ir visai skaidri definēti pienākumi un atbildības. Vecāku un pedagogu uzdevums ir bērniem tos mācīt un atgādināt.

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