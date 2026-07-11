Foto. pexels-katya-wolf

Vasara ir atgriezusies! Laika prognoze svētdienai 0

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LETA
14:49, 11. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Līdz ar siltāka gaisa ienākšanu valsts teritorijā, svētdien termometra stabiņš pakāpsies līdz +21…+27 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

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Dienā dažviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos ir varbūtība veidoties stipriem negaisiem – gan ar stiprām lietusgāzēm, gan krasām vēja brāzmām līdz 15 – 19 metriem sekundē. Nav izslēgts, ka lokāli negaisu pavadīs arī krusas graudi, norāda sinoptiķi.

Valsts lielākajā daļā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš.

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Galvaspilsētā laiks būs lielākoties sauss, un lielāko dienas daļu spīdēs saule. Vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Ziemeļu puses vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni, un gaiss iesils līdz +23…+25 grādiem.

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