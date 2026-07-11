Vasara ir atgriezusies! Laika prognoze svētdienai 0
Līdz ar siltāka gaisa ienākšanu valsts teritorijā, svētdien termometra stabiņš pakāpsies līdz +21…+27 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Dienā dažviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos ir varbūtība veidoties stipriem negaisiem – gan ar stiprām lietusgāzēm, gan krasām vēja brāzmām līdz 15 – 19 metriem sekundē. Nav izslēgts, ka lokāli negaisu pavadīs arī krusas graudi, norāda sinoptiķi.
Valsts lielākajā daļā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš.
Galvaspilsētā laiks būs lielākoties sauss, un lielāko dienas daļu spīdēs saule. Vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Ziemeļu puses vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni, un gaiss iesils līdz +23…+25 grādiem.