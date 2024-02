Foto: Pixabay

Veiksmīgās laulības skaitlis! Ko par pāra kopdzīvi liecina numeroloģiskā saderība?







Lai noteiktu saderības koeficientu, jāaprēķina savs dzimšanas kods un analoģiskais partnera kods. Piemēram, ja Jūs esat dzimis 15. datumā, tad saskaitiet 1 + 5 = 6. Tas ir Jūsu kods. Ar partnera dzimšanas datumu jāveic tāda pati operācija. Pieņemsim, ka tas ir 8. Saskaitām abus kodus kopā: 6 + 8 = 14. Taču kods ir viennozīmīgs, tādēļ saskaitām arī šos skaitļus 1 + 4 = 5. Tagad atliek tikai nolasīt vajadzīgo rindkopu un uzzināt, kāda kopīga nākotne jums abiem “spīd”.

SK = 1. Pāris neesat slikts, tikai dažreiz nesakrīt jūsu vēlmes. Tieksme uz pašapliecināšanos piemīt abiem un “zaudēt pozīcijas” bez cīņas – nav pēc jūsu noteikumiem. Ja pacietīgi uztversiet viens otra fantāzijas, tad ģimenes dzīve var izdoties arī harmoniska.

SK = 2. Jūs vienu pie otra pievelk romantisks pievilkšanās spēks, arī jūtīgums ir pilnībā vienāds. Būtu labāk, ja jūs paliktu mūžīgie mīļākie, citādi jūsu ģimenes kuģis var sasisties pret sadzīves klintīm. Starp citu, ja jūs jau pirms došanās pie altāra parūpēsities par dzīves vietu un materiālo bāzi, tad arī pēc 20 laulībā nodzīvotiem gadiem varēsiet uzvarēt nominācijā “Ideālais pāris”.

SK = 3. Jūs esat “apsēsti” ar kaislīgumu. Jūsu attiecībās dominē seksuālā puse. Pie tam jūs tik ļoti esat nodevušies abpusējam erotiskajam valdzinājumam, ka visās citās sfērās vienam par otru ir tikai virspusējs priekšstats. Veltiet viens otram vairāk uzmanības arī citās sfērās, ne tikai intīmajā, un tad jums ilga un laimīga kopdzīve būs nodrošināta.

SK = 4. Visdrīzāk jūs cieši draudzējaties, nevis stipri mīlat. Lai kļūtu viens otram tuvāki un interesantāki, jums nemaz nav obligāti precēties. Ja tomēr esat cieši nolēmuši savas attiecības noformēt, tad galvenais jūsu sasniegums būs savstarpējā saprašanās. Bet spilgtas emocijas un seksuālus iespaidus laikam nāksies dabūt no malas. Tādēļ padomājiet, vai vēlaties mūžīgi dzīvot dubultu dzīvi.

SK = 5. Katrs no jums par sevi ir stāvā sajūsmā, bet no partnera rīcības tiek gaidīts vairāk veselīgu domu un mazāk ekscentriskuma. Jūs visu laiku sitat bumbu dažādos vārtos, un tas jūsu savienību padara vienlaicīgi gan pievilcīgu, gan nestabilu. Vairāk apzinīguma raksturā un nodomos, un jūs pilnībā varētu nodzīvot kopā vairākus desmitus gadu.

SK = 6. Jūs esat kopā gandrīz vai sakusuši un no šī stāvokļa netaisāties atbrīvoties. Skatoties no malas, šādi pārīši daudziem izliekas “ne no šīs pasaules”, bet patiesībā jūsu savstarpējo sapratni var vienīgi apskaust. Lieta tāda, ka jūs savu pasauli uzcēlāt tikai diviem, un tajā arī laimīgi dzīvojat. Un tas notiek laikā, kad lielākā daļa cilvēku mēģina savietot kopā savas divas dažādās pasaules. Tieši tādēļ šo cilvēku intereses un darbi nonāk pretrunā, bet jūsu pāris no šādiem satricinājumiem ir pasargāts.

SK = 7. Jūs abi pārāk cenšaties, lai nākotnē būtu labvēlīgs, laimīgs pāris. Pamēģiniet katrs vispirms noticēt sev. Tad savstarpējās attiecības vairs neliksies tik trauslas. Un vēl – izturieties saudzīgāk pret jau sasniegto savās attiecībās, jo tās uz izturību nav jāpārbauda. Nepieļaujiet, lai kāds aizvainojums vai kaut kas līdz galam nenoskaidrots jūs izšķir uz visiem laikiem.

SK = 8. Abi kopā jūs esat kaujiniecisks spēks, un no ārējiem ienaidniekiem atkauties spēsiet viegli. Bet jūsu pāra iekšējā dzīve sastāv no mūžīgās pretstatu cīņas. Katrs „Es” izmisīgi un ar baudu cīnās par valdošo stāvokli. Taču diezin vai tas jūsu savienību var apdraudēt, jo jūs abus notur līdzās tieši šī neiznīcināmā vēlēšanās būt līderim. Un kamēr to cenšaties panākt godīgā ceļā, jūs izšķirt ir ļoti sarežģīti. Ja vienam no jums tas kādreiz apniks, tad gan šķiršanās būs neizbēgama.

SK = 9. Ja nebūtu laba seksa un savstarpējas juteklīgas pievilkšanās, tad diezin vai jūs varētu būt kopā. Romānam ar nosaukumu “intīms” tas būtu pietiekami, bet laulībai laikam nē. Nesteidzieties reģistrēt laulību, bet turpiniet izbaudīt jūsu attiecību seksuālo pusi. Kad šī “tēma” būs sevi izsmēlusi, jūs pēc abpusējas vienošanās izšķirsieties, un vienam par otru paliks tikai tās labākās atmiņas.