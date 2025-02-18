Foto: SHUTTERSTOCK

Vēl ir darbi, kas jāsteidz izdarīt. Dārza darbu kalendārs no 17. līdz 22. septembrim 0

Ārija Rudlapa / Latvijas mediji
Dārzs

Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad stādīt, kad ravēt, kad ražu vākt? Bet kad dārzu labāk netraucēt?

16.09. Ziedu diena. Griež sausziedes un citus dabas materiālus floristikas darbiem. Stāda narcises, sniegpulkstenītes, krokusus un citas pavasara sīpolpuķes. Dala un pārstāda peonijas, kā arī citas vasaras sākumā ziedošās ziemcietes. Novāc gladiolu sīpolus. Vāc augļus un ogas. Nes telpās pārziemināšanai paredzētās pelargonijas un citus telpaugus, kas vasaru pavadījuši dārzā.

17.–18.09. Lapu dienas. Sēj stiebrzāles zālienu iekārtošanai, ja nepieciešams. Sēj zaļmēslojumam un ziemas segumam piemērotus augus. Stāda kokus. Pļauj zālienus. Ja nepieciešams, laista augus.

19.–20. (līdz pusdienai), 21., 23.09. Nelabvēlīgas dienas. Apstrādā augsni nezāļainos laukos. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus. Savāc un iznīcina slimību un kaitēkļu skartās augu atliekas.

20.09. (no pusdienas). Augļu dienas. Stāda avenes un krūmogulājus. Sēj ziemāju labības un eļļas augus. Novāc augļus, ogas, ķirbjus un citus vēl dārzos esošos augļu dārzeņus un ogas.

22.09. Sakņu dienas. Apstrādā un mēslo augsni. Stāda kokus un krūmus no konteineriem. Novāc sakņaugus.

Tēmas
