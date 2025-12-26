“Tā noteikti kļūs par lielu problēmu visā pasaulē,” eksperti brīdina par ļoti nepatīkamas ādas sēnītes infekcijas izplatību 9
Eksperti brīdinājuši, ka pēdējo trīs gadu laikā “Trichophyton indotineae” saslimšanas gadījumi, kas Lielbritānijā iepriekš bija gandrīz nedzirdēti, ir pieauguši gandrīz par 500 procentiem, vēsta medijs “The Sun”. “Trichophyton indotineae” ir nesen identificēta sēņu suga “Trichophyton” ģintī, kas ir pazīstama kā dermatofitozes – ādas sēnīšu infekcijas – izraisītāja.
Apvienotās Karalistes veselības aizsardzības speciālisti, kas uzrauga infekcijas pieaugumu, brīdinājuši britus, kuriem varētu būt šī slimība, ierobežot kontaktu ar citiem. Lai gan sēnīte nav dzīvībai bīstama, to ir grūti ārstēt, un slimnieki atgriežas slimnīcā, ārstējot sēnīti vairākas nedēļas vai pat mēnešus.
“Apvienotajā Karalistē tā kļūst par patiešām lielu problēmu,” medijam “The Sun” pastāstīja profesors Dariuss Ārmstrongs-Džeimss, sēnīšu eksperts.
“Mēs nezinām, cik pandēmiska tā kļūs, bet jau tagad jauno saslimšanas gadījumu pieaugums slimnīcās rada ļoti lielas bažas,” sacīja ārsts.
20.novembrī Polijā norisinājās ESCAIDE konference (Eiropas Zinātniskā konference par infekcijas slimību epidemioloģiju). Tās laikā tika prezentēti jaunākie dati saistībā ar konkrēto ādas sēnītes infekciju. Dati atklāja, ka inficēšanās gadījumu skaits Apvienotajā Karalistē un Īrijā pēdējo divu gadu laikā ir strauji pieaudzis – pirms 2022. gada bija konstatēti tikai 44 gadījumi, bet tagad – līdz šī gada martam – līdz 258 gadījumiem.
Infekcija, kas pazīstama arī kā “T. indotineae”, ir cirpējēdes veids, par kuru pirmo reizi tika ziņots Indijā 2014. gadā. Pacientiem bieži vien ir nepieciešama vairāku mēnešu ilga ārstēšana slimnīcā ar zālēm, kas rada nopietnu toksisku blakusparādību risku, īpaši aknām un sirdij.
Saskaņā ar jaunāko pētījumu, “T. indotineae” izraisa “briesmīgus”, sarkanus, niezošus izsitumus, galvenokārt, cirkšņos, augšstilbos un sēžamvietā.
Ja to neārstē, sēnīte izplatās uz citām ķermeņa daļām, tostarp seju, kļūstot sāpīga.
“Un tas ir ļoti sociāli ierobežojoši,” uzsvēra Mančestras Universitātes infekcijas slimību eksperts Dr. Deivids Denings.
To var būt arī grūti diagnosticēt, sacīja profesors Ārmstrongs-Džeimss. “Ja netiek veiktas pārbaudes, to varētu viegli sajaukt ar ekzēmu vai psoriāzi,” viņš paskaidroja.
Saskaņā ar jaunākajiem datiem, ko apkopojusi Apvienotās Karalistes Veselības drošības aģentūra (UKHSA), Apvienotajā Karalistē lielākā daļa ziņoto gadījumu ir saistīti ar Dienvidāzijas izcelsmes cilvēkiem.
Bet Dr. Denings teica, ka “nepaies ilgs laiks”, līdz šī ādas slimība pārņems plašāku iedzīvotāju skaitu. “Tā noteikti kļūs par lielu problēmu visā pasaulē,” viņš piebilda.
Lielākā daļa pacientu līdz šim ir bijušas sievietes vecumā no 20 līdz 59 gadiem, jaunākajam pacientam bija tikai divi gadi.
“T. indotineae” ļoti viegli izplatās ar sadzīves priekšmetu, piemēram, dvieļu, gultasveļu un apģērbu palīdzību. Tostarp, jāmin arī seksuāla rakstura kontakts starp cilvēkiem.
“Mēs esam novērojuši, ka tā izplatās ģimenēs,” skaidroja profesors Ārmstrongs-Džeimss. “Mēs redzam – tiklīdz viens cilvēks ar to saslimst, drīz seko arī nākamie,” viņš teica.
Cilvēkiem ar šo infekciju jāierobežo ādas kontakts ar citiem, līdz bojājumi ir pilnībā izzuduši, un jāmazgā drēbes, dvieļi un gultasveļa augstā temperatūrā, lai samazinātu infekcijas pārnešanas iespējas.