VIDEO. Ideja ziemas ceļojumam: Tampere aicina apskatīt burvīgās Muminu gaismas instalācijas 0
Ja garo svētku brīvdienu laikā gribas uz brīdi izrauties no Latvijas un sajust īstu ziemas pasaku, viens no burvīgākajiem galamērķiem šobrīd ir Tamperes pilsēta Somijā — īpaši tiem, kuri mīl Muminus.
Turpat pie Keskustori centrālā laukuma šobrīd mirdz Muminu gaismas instalācijas, kas uzburtas pēc Tūves Jansones oriģinālajiem zīmējumiem no grāmatas. Pilsētas skaistā centra vidū mīt vesels ziemas brīnumu mežs ar Mumina tēliem, un tajā var ieiet gluži kā Tūves radītajā pasaulē — mīkstā, klusā, maigi apgaismotā.
Instalācijas apskatāmas līdz 2026. gada 7. janvārim, tāpēc ceļotājiem ir gana daudz laika, lai starp svētkiem vai skolēnu brīvdienām ieplānotu kādu īsu izbraucienu ziemeļu virzienā. Tampere ir arī Muminu muzeja mājvieta, tāpēc var iegriezties arī pašā muzejā — tas ir viens no skaistākajiem un izsmalcinātākajiem literārajiem muzejiem Somijā, kur Muminvalle atdzīvojas ar maketiem, oriģināldarbiem un mainīgām izstādēm.
Ja meklējat sirdsiltu piedzīvojumu, mierpilnu pastaigu vietu un iemeslu doties tuvāk pie ledainās ziemeļu gaismas, Tamperes Muminvalle ir īsta svētku dāvana — bērniem, pieaugušajiem un ikvienam, kam acis iemirdzas pie vārda “Mumini”.