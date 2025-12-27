Foto: LETA

6:42, 27. decembris 2025
LA.LV redakcija saņēma kāda lasītāja iesūtītu jautājumu saistībā ar piena produktiem. Viņš norādīja, ka vēl pirms pāris gadiem ražotājiem bija jāraksta uz produktiem vārds “izstrādājums”. Taču tagad situācija ir mainījusies.

Lasītājam interesēja, kas ir mainījies – kāpēc vārds “izstrādājums” vairs nav jānorāda?

Atbild PVD Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Una Rubīna: “Patērētājam ir tiesības saņemt skaidru un nepārprotamu informāciju par pārtikas produktu, kuru tas iegādājas.

Saskaņā ar 2011. gada 1. februāra MK noteikumu Nr. 97 “Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem” 2. punktu, piena produkti ir produkti, kas iegūti no termiski apstrādāta piena vai no termiski neapstrādāta piena, kuram ražošanas procesā pievienotas tikai pārtikas piedevas vai citi tehnoloģiskie palīglīdzekļi.

Piena produktos neviena piena sastāvdaļa daļēji vai pilnībā nav aizvietota ar kādu citu sastāvdaļu. Tikai šādu produktu marķēšanai drīkst izmantot piena produktu nosaukumus, piemēram siers, sviests, krējums u.c.

Salikti piena produkti ir produkti, kuros piena produktu vai piena sastāvdaļu saturs nav mazāks par 51% un tāpat neviena piena sastāvdaļa nav daļēji vai pilnībā aizvietota ar kādu citu sastāvdaļu. Piemēram, “Jogurts ar zemenēm”.

Savukārt, ja produkta ražošanas procesā kāda no piena sastāvdaļām tiek aizvietota, piemēram, piena tauki aizstāti ar augu taukiem, tad tradicionālos piena produktu nosaukumus nedrīkst izmantot vispār.”

Neskatoties uz to, ka cilvēki bija jau apraduši ar vārdu “izstrādājums”, saskaņā ar noteikumiem – to lietot nedrīkst, jo tas maldina cilvēkus.

PVD pārstāve norāda: “Nedrīkst izmantot arī agrāk lietoto “izstrādājums”, piemēram, “Siera izstrādājums” vai “Krējuma izstrādājums”. Šādu produktu ražotājam pašam ir jāizlemj, kā nosaukt savu ražojumu, neizmantojot aizsargātos piena produktu nosaukumus.

Kā piemēru atbilstoši veidotam nosaukumam var minēt produktu “Skābais krēms”, kas tiek ražots kā skābā krējuma analogs, ražošanas procesā aizstājot piena taukus ar augu taukiem.”

“Skābais krēms” ir tas pats produkts, kura nosaukums iepriekš bija “Krējuma izstrādājums”.

