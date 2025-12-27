No šodienas stājas spēkā būtisks Latvijas lēmums – kas notiks tālāk? 0
Šodien stājas spēkā Latvijas lēmums par izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz kājnieku mīnu lietošanu, uzglabāšanu un ražošanu, informēja Ārlietu ministrijas preses sekretāre Diāna Eglīte.
Viņa atzīmēja, ka 27. jūnijā ANO Ģenerālsekretāram tika iesniegts dokuments par Latvijas izstāšanos no minētās konvencijas.
Savukārt, kā norādīja Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļā, pēc lēmuma stāšanās spēkā AM drīkstēs organizēt iepirkumu.
Jau ziņots, ka Saeima 16. aprīlī pieņēma likumu par Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas, bet 24. aprīlī likumu izsludināja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Likumam pievienotajā pielikumā valsts skaidro, ka 20 gadu laikā, kopš Latvija pievienojās konvencijai, ir būtiski mainījusies reģionālās drošības situācija, un Krievija, sākot karu pret Ukrainu, ir klaji parādījusi, ka tā neievēro suverēno valstu teritoriālās robežas un starptautiskās tiesības, tajā skaitā ANO Statūtos ietvertos principus.
Šī konvencija pieņemta Oslo 1997. gada 18. septembrī, bet tā stājās spēkā 1999. gadā. Tai pievienojušās vairāk nekā 160 pasaules valstis, arī lielākā daļa Rietumvalstu. Konvencijai nav pievienojusies Ķīna, Krievija, ASV, Indija un Pakistāna.
Konvencijas dalībvalstis apņemas nekad un nekādos apstākļos neizmantot kājnieku mīnas, kā arī tās neizstrādāt, neražot un neiegūt citādā ceļā, neuzglabāt, nesaglabāt vai nevienam tieši vai netieši nenodot.
Tāpat konvencijas dalībvalstis apņemas nekādā veidā nepalīdzēt, neatbalstīt vai nemudināt nevienu uz darbībām, kuras jebkurai dalībvalstij ir aizliegtas saskaņā ar konvenciju. Katra dalībvalsts apņemas arī iznīcināt visas kājnieku mīnas vai nodrošināt to iznīcināšanu saskaņā ar konvencijas noteikumiem.
Vienlaikus konvencija paredz, ka katra dalībvalsts, īstenojot savu nacionālo suverenitāti, ir tiesīga izstāties no tās. Dalībvalsts paziņo par izstāšanos visām pārējām dalībvalstīm, ANO ģenerālsekretāram un ANO Drošības padomei.
Maijā par izstāšanos no Otavas konvencijas nobalsoja Lietuvas parlaments, jūnijā – Igaunijas un Somijas parlamenti.