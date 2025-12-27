Tos es gribu aizliegt! Maestro kategoriski iebilst pret viņa vārdā nosaukto Dziesmu svētku rīkošanu 85
Autors: TV24
2026. gads ir Raimonda Paula jubilejas gads. 90 gadi! Par godu šim notikumam nākamā gada vasarā Mežaparka Lielajā estrādē plānots rīkot Raimonda Paula Dziesmu svētkus “Manai dzimtenei”. Maestro TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” atklāj, ka pret to ir noskaņots ļoti skeptiski, jo uzskata, ka šī koncerta rīkošana daudziem ir vien iespēja nopelnīt ar viņa vārda palīdzību.
“Es negribu, lai tie cilvēki tur rīkojas, jo to, ko man ziņo jau tagad, kas tur darās… Tur nāks gaismā… Nedod Dievs, ja pacels gaismā bijušā mūzikas dzīves vadītāja izdarības…
Tāpēc es negribu, lai tie uzvārdi tādi tur vispār… Ar kādām tiesībām?! Es taču nepiekritu, lai viņi rīko. Viņi taču uz savu galvu! Tur no lauku kolektīviem, kur es gribēju, lai viņi brauc par brīvu, tagad plēš naudu par piedalīšanos. Kāpēc tā? Un kas viņi tādi ir? Ja tie vēl būtu kādi lielie diriģenti, bet nekas jau viņi nav… Diemžēl. Bet viņi tur rīkojas. Naudiņa bija viņu rokās, viņi to komandēja… Nu ja… Nu tā tas ir….”
