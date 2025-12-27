“Tā taču bija!” Vai prognozes par 2025.gadu izrādījās pareizas? 3
Straujiem soļiem tuvojas 2025.gada pēdējā diena, tāpēc ir pienācis laiks atskatīties, kāds šis gads ir bijis. TV24 raidījuma “STOPkadri” vadītājs Armands Puče ielūkojās pagājušā gada prognozēs, lai noskaidrotu, vai tās piepildījās.
Raidījumā izcelti dažādi eksperti, tostarp astrologi, numerologi un vēsturisko prognožu autori kā Vanga un Nostradamus. Viņi paredzēja gan personīgās pārmaiņas, gan globālas izmaiņas pasaulē. Prognozes solīja izaugsmi, jaunas iespējas un skaidrību, kā arī ietvēra brīdinājumus par potenciāliem konfliktiem.
Vanga esot paredzējusi, ka pavasarī Austrumos sāksies Trešais pasaules karš.
Nostradamus savukārt paredzēja, ka viens no ieilgušajiem kariem beigsies tieši 2025. gadā.
Datu analītiķis Jānis Bēniķis sacīja, ka “2025.gads būs baigais vow gads gan Latvijai, gan Eiropai un Amerikai.” Raidījuma vadītājs Puče šo prognozi komentēja, sakot: “Forša, mīlīga prognoze! Galvenais izrunājiet pareizi vow!”
Numerologu prognozes liecināja, ka gads kopumā būs sasniegumiem pilns un simbolizēs virzību uz priekšu. Savukārt konkrēti par Latviju – daudz pārmaiņu, iekšēju reformu, resursu meklēšana.
Astrologs Andris Račs paredzēja, ka gada vidū būs sagaidāmas lielas pārmaiņas skaidrības virzienā.
Puče ironiski rezumēja: “Jūs prasīsiet – kas nākamgad? Nu tieši tas pats! Izlasiet vēlreiz. Tieši tas pats – mats matā!”
