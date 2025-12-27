“Tā taču bija!” Vai prognozes par 2025.gadu izrādījās pareizas? 3

LA.LV
12:04, 27. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Straujiem soļiem tuvojas 2025.gada pēdējā diena, tāpēc ir pienācis laiks atskatīties, kāds šis gads ir bijis. TV24 raidījuma “STOPkadri” vadītājs Armands Puče ielūkojās pagājušā gada prognozēs, lai noskaidrotu, vai tās piepildījās.

“Tā noteikti kļūs par lielu problēmu visā pasaulē,” eksperti brīdina par ļoti nepatīkamas ādas sēnītes infekcijas izplatību 9
Kokteilis
FOTO. 5 latviešu Merilinas Monro: sievietes, kurām piemīt skaistuma ikonas šarms. Dažas pat ir bīstami līdzīgas
Veselam
6 pārtikas produkti, no kuriem būtu ieteicams izvairīties senioriem
Lasīt citas ziņas

Raidījumā izcelti dažādi eksperti, tostarp astrologi, numerologi un vēsturisko prognožu autori kā Vanga un Nostradamus. Viņi paredzēja gan personīgās pārmaiņas, gan globālas izmaiņas pasaulē. Prognozes solīja izaugsmi, jaunas iespējas un skaidrību, kā arī ietvēra brīdinājumus par potenciāliem konfliktiem.

Vanga esot paredzējusi, ka pavasarī Austrumos sāksies Trešais pasaules karš.

CITI ŠOBRĪD LASA
Labāk palikt mājās! Rīdzinieki aicināti neapmeklēt parkus un kapsētas
Kādu laiku veikalos bija krējuma, sviesta un citi izstrādājumi… Kur tas viss ir pazudis, un vai šis noteikums ir atcelts?
Vārdu spēles vai negodīga konkurence? Izdevniecība “Rīgas viļņi” vēršas pret jauno izklaides žurnālu “Jauns & Privāts”

Nostradamus savukārt paredzēja, ka viens no ieilgušajiem kariem beigsies tieši 2025. gadā.

Datu analītiķis Jānis Bēniķis sacīja, ka “2025.gads būs baigais vow gads gan Latvijai, gan Eiropai un Amerikai.” Raidījuma vadītājs Puče šo prognozi komentēja, sakot: “Forša, mīlīga prognoze! Galvenais izrunājiet pareizi vow!”

Numerologu prognozes liecināja, ka gads kopumā būs sasniegumiem pilns un simbolizēs virzību uz priekšu. Savukārt konkrēti par Latviju – daudz pārmaiņu, iekšēju reformu, resursu meklēšana.

Astrologs Andris Račs paredzēja, ka gada vidū būs sagaidāmas lielas pārmaiņas skaidrības virzienā.

Puče ironiski rezumēja: “Jūs prasīsiet – kas nākamgad? Nu tieši tas pats! Izlasiet vēlreiz. Tieši tas pats – mats matā!”

Pilns raidījuma ieraksts!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Ministri teiks, ka tie jau santīmi, bet uzkrājumiņi labi!” Puče atklāj visu, ko zina par jauno vēstnieku
TV24
“Latvija atkal izkrīt ārpus sistēmas, kā arī par biržā iešanu viss jau aizmirsts?” Puče par “airBaltic” problēmām
TV24
“Tur Ķīna smaida par mums, krievi mēli rāda, amerikāņi pat acīs neskatās…” Bet igauņi tikmēr atkal kaut ko paguvuši izdarīt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.