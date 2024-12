Foto: Pexels

Velti savu enerģiju un laiku saziņai ar tuviniekiem. Horoskopi 8. decembrim Ieteikt







Auns

Šodien tev būs daudz steidzamu lietu, kas jāizdara. Tas var radīt nelielu haosu un nervozitāti. Visi no tevis kaut ko sagaidīs – vadība vienu, tuvinieki un draugi citu. Apbruņojies ar pacietību, tā tev būs ļoti nepieciešama. Vakarā noteikti velti sev laiku atpūtai un relaksācijai – tas palīdzēs atjaunot spēkus.

Vērsis

Šodien tev nāksies krietni pastrādāt, iespējams pat nāksies labot citu pieļautās kļūdas. Dienas laikā būs daudz kļūdu, tāpēc pacietība tev būs ļoti nepieciešama. Arī saziņā var rasties sarežģījumi – cilvēki pārpratīs vai sagrozīs tavu teikto. Runā vienkārši un īsi.

Dvīņi

Šodien tev būs mierīga un pat nedaudz garlaicīga diena. Iespējams, tev tas var patikt, jo laiku pa laikam vajadzīgs pārtraukums lielajā skrējienā. Izmanto šo dienu, lai atpūstos no uzkrātā noguruma. Vakarā vari padarīt daudzveidīgāku savu brīvo laiku ar kādu interesantu nodarbi.

Vēzis

Neatkarīgi no situācijas tu spēsi saglabāt mieru un prāta skaidrību. Var būt nepieciešamība palīdzēt citiem, risināt viņu problēmas, atbildēt uz jautājumiem vai labot kļūdas. Vēlāk tas atspēlēsies tev par labu. Iespējamas ziņas no pagātnes – no bijušā partnera, drauga vai radinieka, kuru sen neesi redzējis.

Lauva

Nevajag visu vērtēt pēc materiāla ieguvuma. Dažreiz ir svarīgi vienkārši palīdzēt tuvākajiem. Jauni sākumi šodien nesniegs gaidīto rezultātu, un var pat rasties materiāli zaudējumi. Iepriekšējās kļūdas var ietekmēt tavas finanses. Atturies no pirkumiem un darījumiem. Vakarā pavadi laiku mierīgi un bez piedzīvojumiem.

Jaunava

Šodien tev nebūs laika atpūsties, jo viss dienas grafiks būs pilns ar neatliekamiem darbiem. Darbā var gadīties gan patīkami pārsteigumi, gan šķēršļi. Ieklausies intuīcijā – tā palīdzēs pieņemt pareizus lēmumus. Vakarā velti laiku sev un savai atpūtai – tu to esi pelnījis!

Svari

Savu enerģiju velti saziņai ar tuviniekiem, īpaši vecākās paaudzes ģimenes locekļiem – viņi gaida tavu uzmanību. Būtu labi piezvanīt vai apciemot viņus, parunāties, palīdzēt ar nepieciešamo. Iespējams, viņi tev sniegs vērtīgu padomu. Šodien tev labi veiksies jebkura intelektuāla nodarbe. Vari doties iepirkties, taču izvairies no tehnikas iegādes.

Skorpions

Šodien tev iespējamas tehniskas problēmas, strīdi ar tuviniekiem vai kaimiņiem, kā arī kļūdas darbā. Galvenais – nepaniko! Esi pacietīgs un pakāpeniski risini problēmas, meklējot savstarpēju sapratni. Pēc pāris dienām viss normalizēsies. Ja tev ir automašīna, pievērs tai īpašu uzmanību.

Strēlnieks

Diena būs diezgan parasta, bez īpašiem emocionāliem uzliesmojumiem. Veltī laiku mīļotajam cilvēkam, dariet kaut ko kopā – tas stiprinās jūsu attiecības. Ja esi brīvs, nodarbojies ar radošām aktivitātēm vai satiecies ar draugiem. Neesi pasīvs – uzņemies iniciatīvu! Darbā viss būs mierīgi.

Mežāzis

Šodien sagaidāma saspringta diena. Tev būs daudz steidzamu lietu, kas prasīs lielu enerģiju. Iespējams, nāksies aizstāvēt savas tiesības un viedokli. Esi pacietīgs un izlēmīgs. Dienas pirmā puse būs labvēlīgāka, tāpēc lielākos darbus ieplāno šajā laikā. Vakarā pavadi laiku ar tuviniekiem.

Ūdensvīrs

Ne viss izdosies pēc plāna. Negaidītas ziņas var izjaukt tavas ieceres, un nāksies improvizēt. Neuztraucies – iespējams, jaunais plāns izrādīsies labāks par veco. Iespējams, satiksi cilvēku no pagātnes, kurš tevi pārsteigs. Tomēr šodien labāk izvairies no jauniem kontaktiem.

Zivis

Tu nevēlēsies pakļauties citiem. Darbā tu jutīsies nomākts, bet mājās vēlēsies vienkārši atpūsties un neko nedarīt. Tev būs enerģija, bet tu gribēsi to izmantot tikai izklaidēm. Piemēram, aizbraukt kaut kur, apmeklēt muzeju, teātri vai veikalu. Tevi sagaida interesanta iepazīšanās.