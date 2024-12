Foto: Edijs Pālens/LETA

Notikumiem bagāts mēnesis visām zīmēm! Horoskops 2024. gada decembrim Ieteikt







2024. gada decembris solās būt piesātināts mēnesis visām zodiaka zīmēm. Tas būs gada rezultātu apkopošanas, nākotnes plānošanas un svarīgu jautājumu risināšanas periods. Apskatīsim, ko katra zodiaka zīme var sagaidīt gada pēdējā mēnesī. Ņem vērā – tu nesaņemsi konkrētus ieteikumus, kā jārīkojas, bet zvaigznes sniegs pietiekami daudzas norādes, lai tu varētu pozitīvi ietekmēt savu dzīvi. Vai izmantosi iespējas, atkarīgs tikai no paša.

Reklāma Reklāma

Auns

Decembris Aunam sola patīkamas pārmaiņas. Ieteikums – darbā meklē jaunus domubiedrus, bet mīlestībā un draudzībā paliec uzticīgs vecajiem. Diplomātijas māksla palīdzēs ne tikai izvairīties no konfliktiem ar partneriem, bet arī prasmīgi lavierējot starp viņiem, sasniegt mērķi. Rezultāts – pieņemts lēmums, kas sākotnēji izraisīja asas diskusijas.

Karjera un finanses. Uzņemoties sarežģītas lietas, nešaubies. Tikai tad, ja būsi pārliecināts par sevi, pacietīgs, izturīgs un optimistiski noskaņots, spēsi ar visu tikt galā, pat ja kāds radīs šķēršļus. Problēmu risināšanai izmanto radošu pieeju.

Mēneša vidū, ja nebūsi pārāk augstprātīgs un ambiciozs, kolēģi labprāt nāks tev palīgā. Varēsi veiksmīgi pabeigt projektus un pat uzsākt jaunus. Periods visveiksmīgākais tiem, kuriem darbā jākomunicē ar cilvēkiem.

Finansiāli decembris Aunam būs labs mēnesis. Visticamāk, ka saņemsi algas palielinājumu, prēmiju vai lielu summu dāvanā. Nevajadzētu riskēt un ņemt kredītus – labāk rūpīgi plāno izdevumus.

Attiecības un mīlestība. Ja personīgajā dzīvē attiecības ar partneri pēdējā laikā nav iepriecinājušas, tad decembrī būs iespēja situāciju labot. Nebaidies uzņemties iniciatīvu, patiesi interesējies par viņa domām un vēlmēm, un zaudētā savstarpējā sapratne atgriezīsies.

Dažiem, visticamāk, pēc 20.decembra, iespējama romantiska iepazīšanās. Pāriem, kuru attiecības sākās nesen, pienācis laiks iepazīt vienam otra draugus. Ja nolem atsākt iepriekš pārtrauktas attiecības, tad Jaunā gada sagaidīšana var būt īstais brīdis spert pirmo soli.

Veselība. Decembra pirmajā nedēļā Auns var piedzīvot sirds un asinsvadu sistēmas slimību saasināšanos. Lai tas nenotiktu, nepārslogo savu ķermeni ar fiziskām aktivitātēm. Mēneša vidū neaizsargāta kļūs nervu sistēma. Nepakļaujies nepamatotam satraukumam. Klausies mierīgu mūziku, nodarbojies ar jogu vai meditāciju. Ja nesaņemsi sevi rokās, saspringtie nervi ietekmēs kuņģa-zarnu trakta stāvokli. Mēneša beigās īpašu uzmanību pievērs sezonālo slimību profilaksei. Biežāk vēdini istabu, iekļauj uzturā ķiplokus un citronu, kā arī pietiekami daudz atpūties.

Reklāma Reklāma

Vērsis

Vērsim vajadzētu sagatavoties tam, ka māju decembrī piepildīs viesi un tas var novest pie noderīgas un daudzsološas iepazīšanās. Ja profesionālajā darbībā rodas doma mesties jaunos izaicinājumos, ieteicams vispirms kārtīgi izpētīt ceļu uz jauno Eldorado, pirms aiziet no kaitinošā darba.

Karjera un finanses. Decembrī Vērsis, visticamāk, piedzīvos nepatikšanas profesionālajā darbībā. Priekšnieki sāks kritizēt bez iemesla, kolēģi – vērpt intrigas, un tu pieļausi kļūdu pēc kļūdas. Iespējams, tiks lūgts atgriezties pie iepriekšējā uzdevuma, lai izlabotu kļūdas. Kādā brīdī gribēsies visam atmest ar roku un uzrakstīt atlūgumu. Nedari to, jo vēlāk, iespējams, nožēlosi šādu soli. Esi pacietīgs, mēneša beigās situācija kļūs daudz labvēlīgāka.

Uzņēmējiem vajadzētu izvairīties no riskantiem darījumiem, jo tie var radīt vairāk problēmu un galvassāpes nekā reālu labumu. Periods vairāk piemērots iesākto lietu pabeigšanai un korekciju veikšanai.

Finanšu sfērā decembrī būs iespēja uzlabot savu finansiālo stāvokli ar ienesīgām investīcijām vai īpašumu pārdošanu. Zvaigznes iesaka atturēties no dārgiem pirkumiem: tie, visticamāk, nesīs jaunas izmaksas, nevis prieku.

Attiecības un mīlestība. Vērša attiecībās sākas miera un stabilitātes periods. Varēsi atrisināt konfliktus, kas radušies agrāk. Vientuļajam Vērsim visas iespējas satikt cilvēku ar kopīgām interesēm vai hobiju. Cits scenārijs – atklāt, ka kāds viņos jau sen klusībā iemīlējies un tas ir abpusēji. Ģimenes Vērsim vajadzētu padomāt – kad pēdējo reizi kopā ar savu otro pusīti pavadījāt brīvo laiku ārpus mājas sienām? Uzdāviniet sev neaizmirstamas brīvdienas, kurās nebūs vietas televizoram, dīvānam, tīrīšanai un ēdiena gatavošanai. Turklāt draugi un ģimene, kas jūs apciemos decembrī, palīdzēs atpūsties un dažādot dzīvi.

Veselība. Decembrī Vērsim vairāk laika jāvelta atpūtai, lai uzkrātais nogurums burtiskā nozīmē nepārvērstos par galvassāpēm. Pastaigas svaigā gaisā, relaksējošas procedūras (masāža, manikīrs, pedikīrs, Spa) un joga palīdzēs uzturēt labu garastāvokli un atjaunot enerģiju. Nepārslogo sevi, ir svarīgi atrast līdzsvaru starp darbu un atpūtu. Piemērots laiks, lai pārskatītu savu diētu un noteiktu optimālo treniņu ilgumu. Ieklausies savā iekšējā balsī un tā tevi nepievils.

Dvīņi

Decembrī Dvīņiem pienāks laiks aizmirstos sapņus un visdrosmīgākos plānus vilkt laukā no putekļainā kakta. Pastāv liela iespēja, ka tie piepildīsies tieši tagad. Tikai tas prasīs nedaudz vairāk apņēmības: ja neaicina uz randiņu, uzaicini pats! Tāpat ir ar darbu. Ja uzskati, ka esi pelnījis ko labāku, pasaki to priekšniekam. Varbūt viņš tev piekritīs.

Karjera un finanses. Decembris profesionālajā sfērā nodrošinās Dvīņiem lieliskas iespējas intensīvam darbam. Nesēdi dīkā. Dari visu iespējamo, lai sasniegtu mērķi. Šajā periodā nostiprināsies tavas organizatoriskās prasmes. Tu spēsi sapulcināt cilvēkus un ar viņu palīdzību atrisināt kādu ļoti svarīgu problēmu. Bet neļaujies kārdinājumam visu godu piesavināties sev. Ziņojot priekšniekiem, noteikti nosauc tos, kuri veicināja kopējos panākumus. Runā par savu lomu bez pārspīlējumiem. Sadalot bonusu, priekšnieks par tevi neaizmirsīs.

Mēneša vidū būs kārdinājums veikt riskantu ieguldījumu. Esi piesardzīgs: darījums var izrādīties neizdevīgs.

Attiecības un mīlestība. Ģimenisko Dvīņu personīgajā dzīvē situācija iepriecinās ar stabilitāti un relatīvu mieru. Iespējams, izvairīsies no strīdiem ar mīļoto, jo abi būsiet miermīlīgi noskaņoti. Un svētki ir tepat aiz stūra. Palutiniet viens otru ar negaidītiem pārsteigumiem. Piemērots brīdis, lai apspriestu kopīgos nākotnes plānus

Vientuļos Dvīņus mēneša otrajā pusē var sagaidīt jauna romantiska iepazīšanās. Savu topošo partneri satiksi tur, kur dzīve kūsā pilnā sparā un pulcējas daudz cilvēku. Jaungada vakarā nevajadzētu sēdēt mājās. Atveries pasaulei, un tā parādīs pareizo ceļu uz personīgo laimi. Ja vēlies iekarot izvēlētā sirdi, ja nepieciešams, esi gatavs pārņemt iniciatīvu savās rokās.

Veselība. Dvīņiem īpaša uzmanība jāpievērš muguras veselībai. Decembra sākumā būsi dzīvespriecīgs, aktīvs, entuziasma un enerģijas pilns. Centies nestrīdēties ar citiem, palīdzi ar padomu tiem, kam palīdzība vajadzīga. Decembra beigās uzmanies, braucot ar automašīnu un sportojot. Tāpat esi uzmanīgs ar asiem priekšmetiem. Šajā laikā traumu risks būs augsts.

Vēzis

Decembrī Vēžiem pienācis laiks kā saka – uz citiem paskatīties un sevi parādīt. Dāsni dalies ar savām idejām. Būs kāds, kas palīdzēs tām piepildīties. Vēži prot iepatikties priekšniekiem. Izmanto šo savu nenovērtējamo kvalitāti, tikai paturi prātā: ne visi kolēģi viegli paļaujas tavam valdzinājumam, tāpēc sagatavojies lēcienam pa karjeras kāpnēm slepeni.

Karjera un finanses. Nesteidzies pieņemt svarīgus lēmumus un parakstīt dokumentus – atliec to uz nākamā gada sākumu. Mēneša sākumā situācija darbā kļūs saspringta. Visticamāk, uzdevumu apjoms manāmi pieaugs. Kolektīvā radīsies nervoza atmosfēra, iespējami konflikti. Lai samazinātu nopietnu problēmu risku, stingri jāievēro darba drošības noteikumi. Decembra otrajā pusē šarms un humora izjūta noderēs tiem, kas tiecas iegūt priekšniecības labvēlību un virzīties pa karjeras kāpnēm.

Finanšu ziņā decembris paies, apkopojot gada rezultātus, un tie neliks vilties. Kontrolē izdevumus, īpaši decembra pēdējās desmit dienās – finansiālais optimisms un vēlme iepriecināt tuviniekus ar Jaungada dāvanām var būtiski patukšot maku.

Attiecības un mīlestība. Personīgajā dzīvē Vēzis un partneris būs aizņemti ar kopīgiem darbiem un rūpēm, kas virzīsies uz priekšu ar mainīgām sekmēm. Un atkarībā no tā, vai viss iet labi vai nē, jūsu attieksme vienam pret otru sāks mainīties.

Mēneša vidū Vēža zīmes pārstāvji var piedzīvot romantisku kaislību, kas gan nebūs ilga. Uztver to kā patīkamu piedzīvojumu, un tad nebūsi vīlies. Decembra beigās pie mīlestības apvāršņa var pulcēties negaisa mākoņi. Šajā periodā piedzīvosi dziļus pārdzīvojumus, bet nespēsi tos izpaust, atvērt sirdi partnerim un saņemt viņa atbalstu.

Veselība. Decembra sākumā veselības problēmas Vēžiem var būt saistītas ar asinsspiediena paaugstināšanos un diskomfortu sirds rajonā. Centies vairāk atpūsties un izvairies no pārmērīgām fiziskām aktivitātēm. Mēneša vidus ir labs laiks sevis palutināšanai, īpaši masāžai.

Laika posms no 19. decembra nav labākais plānveida operāciju veikšanai, taču tas jāizmanto tiem, kuri šaubās par diagnozi, lai to precizētu un koriģētu ārstēšanu. Vajadzētu atturēties no ilgām pastaigām, lai neizraisītu sāpes gūžas locītavā. Mēneša beigās neapdraudēs nekādas slimības. Taču gan sadzīvē, gan braucot jābūt uzmanīgam: pastāv traumu risks.

Lauva

Viss, kas decembrī tiek prasīts no Lauvas, ir nepalaist garām medījumu, kas skrien tieši pie tevis. Mīlas romāns? Ceļojums? Jauns amats? Katrai Lauvai kas savs.

Karjera un finanses. Decembra sākumā Lauvam profesionālajā sfērā sākas labvēlīgs periods nopietnām pārmaiņām. Paaugstināsies darbaspējas un vadība noteikti to pamanīs. Strādāsi ar degsmi, un vēl pamudināsi kolēģus, kuri netiek līdzi. Ja esi atbildīgs par kādu kolektīvi paveicamu uzdevumu, bez lielām grūtībām novedīsi savu komandu pie mērķa. Tava autoritāte uzņēmumā ievērojami pieaugs.

Decembra otrā puse paredz veiksmīgus kontaktus ar biznesa partneriem neformālā vidē. Ja starp jums ir domstarpības vai savstarpējas pretenzijas, mēģiniet tās atrisināt. Mēneša beigās uzmanīgāk komunicē ar kolēģiem. Ja tev ir papildu darbs, kas nes stabilus ienākumus, nereklamē to – atradīsies skaudīgi cilvēki, kuri nekavējoties ziņos vadībai. Decembrī tev būs iespēja laimēt loterijā vai konkursā.

Attiecības un mīlestība. Decembrī Lauvas attiecības ar partneri solās būt harmoniskas. Taču ņem vērā, ka šajā periodā mīļotajam īpaši nepieciešams atbalsts un sapratne – tavos spēkos būs padarīt viņu laimīgāku. Piemērots brīdis iepazīties ar otrās pusītes radiniekiem vai nodibināt kontaktus ar draugiem.

Tiem, kuri vēlas jaunus romantiskus piedzīvojumus, mēneša otrajā pusē vajadzētu kļūt aktīvākiem. Ja jūtu simpātijas pret cilvēku un arī to, ka tās ir abpusējas, bet iekāres objekts neuzdrošinās spert pirmo soli – sper to pats. Lai decembris ir tava laimīgā mīlas stāsta sākums.

Veselība. Decembra sākumā Lauvām ir risks saslimt ar vīrusu infekciju, tāpēc izvairieties no vietām, kur liels cilvēku pūlis. Mēneša otrā puse būs labs periods kosmētiskām procedūrām. Mēneša beigās tevi var pārņemt neizskaidrojama trauksme. Zvaigznes iesaka vairāk laika pavadīt ārā un pievērst uzmanību fiziskajiem vingrinājumiem.

Jaunava

Decembrī Jaunavai pienāks laiks izdarīt secinājumus no nesenajām mācībstundām. Labs periods imidža, vides vai nodarbošanās maiņai. Viegli šķirsieties no novecojušā un garlaicīgā. Protams, mēģināt pierādīt Jaunavām, ka viņas kļūdās, ir nepateicīgs uzdevums. Tomēr mēģiniet dzirdēt ne tikai sevi. Decembra vidū labāk piekrist kāda tuva cilvēka izvēlei, lai arī negribīgi.

Karjera un finanses. Decembrī Jaunavām būs iespēja sasniegt jaunu līmeni karjerā. Varbūt tas būs algas paaugstinājums, jauns uzdevums vai jauns darbs. Decembris ir laiks svarīgu lietu pabeigšanai. Trumpis būs tavas diplomāta spējas. Jebkuras problēmas pārrunāšanas procesā, ja radīsies nopietnas domstarpības, varēsi atrast argumentus, kas palīdzēs nonākt pie kopīga viedokļa.

Finanšu sfērā decembrī zvaigznes iesaka Jaunavām jautājumus nerisināt steigā. Tā riskēsi iztērēt daudz naudas, vienkārši ļaujoties mirkļa iegribai.

Attiecības un mīlestība. Jaunavu attiecībās decembris solās būt stabils un harmonisks. Partnerattiecībās jutīsieties pārliecināti, mājā valdīs silta atmosfēra. Gatavošanās svētkiem sagādās prieku gan tev, gan partnerim. Bet 22. un 23. decembrī neizdari ko neapdomīgu. Esi gatavs sniegt atbalstu mīļotajam cilvēkam.

Brīvo Jaunavu redzeslokā var parādīties cilvēks, kura personība sākumā neieinteresēs, bet ar laiku sapratīsi, ka pirmais iespaids bijis nepareizs. Ja romāns tomēr nesāksies, nepārtrauc attiecības – atradīsi labu draugu un gudru padomdevēju. Mēneša otrajā pusē daži zīmes

pārstāvji centīsies atjaunot attiecības ar bijušo. Ja tas būs mēģinājums atbrīvoties no vientulības, tad lemts neveiksmei. Pavisam drīz sapratīsi, ka bijušais partneris tev nesniedz gaidīto laimes sajūtu.

Veselība. Decembrī Jaunavas zīmes pārstāvjiem palielinās sirds un asinsvadu sistēmas problēmu risks. Izvairies no pārmērīgas alkohola lietošanas, stresa situācijām un vairāk atpūties. Ja kaut kas satricina tavu sirdsmieru un dvēseles līdzsvaru, spriedzi noņems pastaiga svaigā gaisā, aromātiska vanna un mierīga mājas vide. Var būt imunitātes samazināšanās, pieaugs saaukstēšanās risks. Vitamīnu uzņemšana un sabalansēta ēdienkarte palīdzēs.

Svari

Decembrī Svaru plānus var aizkavēt negaidīti apstākļi, taču nav teikts, ka tie būs nelabvēlīgi. Tā vietā, lai mēģinātu iegūt visu uzreiz, var pārdomāt savas prioritātes, atbrīvoties no nevajadzīgām lietām un pavadīt vairāk laika ar tuviniekiem. Decembrī Svaru mājā valdīs svētku gaisotne. Gaidi ciemiņus, jo draugi vai attālāki radi noteikti vēlēsies tevi apciemot. Mēneša vidū jābūt uzmanīgam un nedot solījumus, kurus būs grūti izpildīt. Kultūras pasākuma apmeklējums ne tikai sagādās prieku, bet arī ļaus garīgi bagātināties. Turklāt Svari decembrī var atklāt jaunas intereses un aizraušanās. Šis var būt lielisks laiks, lai uzsāktu jaunu hobiju vai apgūtu jaunas prasmes. Attīstiet un paplašiniet savu redzesloku.

Karjera un finanses. Profesionālajā darbībā Svariem, sastādot plānu decembrim, nevajadzētu pārspīlēt. Lai arī mēnesis kopumā būs labvēlīgs karjerai, tomēr neko lielu gaidīt nevajag. Daudzu jautājumu risināšana noritēs lēnāk nekā parasti. Priekšlikumus vadība izvērtēs ilgāk. Jaunās idejas kolēģi uztvers skeptiski un tavas iniciatīvas tiks izlēmīgi un ne pārāk delikāti noraidītas. Varbūt tev vajadzētu paņemt nelielu atvaļinājumu. Mierīgi pabeidz iesākto, apkopo gada rezultātus un, ja iespējams, jaunus projektus vēl neuzsāc. Nepaliec vēlu darbā, neņem darbu līdzi uz mājām.

Decembra pēdējā nedēļa gaidāmas labas ziņas saistībā ar finansēm. No 23. decembra vari izmēģināt veiksmi loterijā, kā arī izrādīt savas diplomātiskās spējas sarunās ar vadību par algas pielikumu.

Attiecības un mīlestība. Pēc 13. decembra vientuļie Svaru zīmes pārstāvji varēs nodibināt uzreiz vairākas interesantas iepazīšanās. To veicinās draugi, kuri noraizējušies par tavu vientulību. “Nejaušas” tikšanās būs mēneša spilgtākais notikums un uzlabos garastāvokli. Bet tas, vai būs turpinājums, atkarīgs no tevis. Ja nepacelsi cerību latiņu debesīs, tad paziņa var kļūt par tuvu cilvēku uz daudziem gadiem.

Mēneša vidū jāparūpējas par attiecībām, kas tev nozīmīgas. Centies neļaut vaļu greizsirdībai un neizraisīt šīs emocijas mīļotajā cilvēkā. Sākot ar 24. decembri, veiksme būs pilnībā tavā pusē – varēsi stiprināt attiecības ar draugiem un mīļoto, kā arī atrast pieņemamu variantu Jaunā gada sagaidīšanai. Mēneša pēdējās desmit dienas ir lielisks laiks, lai apciemotu otrās pusītes radiniekus vai uzaicinātu viņus pie sevis. Šis ir arī īstais brīdis, lai savās intīmajās attiecībās ieviestu ko jaunu.

Veselība. Decembrī pastāv risks saslimt ar vīrusu infekciju. Lai tas nenotiktu, mēģini izvairīties no ļaužu pārpildītām vietām. Ievēro personīgās higiēnas noteikumus. Centies izvairīties no apsaldēšanās. Adrenalīna slāpes decembra beigās mudinās riskēt. Vari kļūt neuzmanīgs sadzīvē vai braucot, turklāt, iespējams, vēlēsies izmēģināt ekstrēmos sporta veidus. Esi saprātīgs, jo pastāv liels nopietnu savainojumu risks.

Skorpions

Mierīgi gatavojies svētkiem, iegādājies dāvanas. Nākamais gads nesīs tieši to, ko tu novērtē – jaunas virsotnes un uzvaras. Lai virzītos uz priekšu, izvērtē sasniegto un izstrādā nākotnes plānu. Velti laiku, lai tiktos ar draugiem, viņi būs atbalsts visos centienos.

Karjera un finanses. Decembrī Skorpioniem daudz laika būs jāvelta rutīnas darbiem. Lai cik garlaicīgi, neatliec to uz vēlāku laiku. Varbūt daži kolēģi, kas ir opozīcijā, mēģinās novērst tavu uzmanību. Neļaujies provokācijām un turpini cītīgi strādāt. Priekšnieki noteikti novērtēs tavu apzinīgumu. Skorpionu finansiālā labklājība decembrī lielā mērā atkarīga no tā, cik ātri saņemsi nepieciešamo informāciju.

Attiecības un mīlestība. Decembrī Skorpionu personīgajā dzīvē gaidāmas pārmaiņas. Neprecētie gatavojas precēties, precētiem vajadzētu padomāt par savas savienības stiprināšanu. Iespējama dzīvesvietas maiņa, it īpaši, ja tam gatavojies jau ilgi. 25. decembris var būt grūta diena: tava ar mitekli saistīta iniciatīva negūs apstiprinājumu vecākās paaudzes vidū. Nākamajā dienā spriedze mazināsies un varēsi sasniegt vajadzīgo. Brīnišķīgas dienas komunicēšanai ar bērniem būs 27. un 28.decembris.

Veselība. Decembrī Skorpioniem draud saaukstēšanās. Imūnsistēmas stiprināšanai noderēs iziet vitamīnu terapijas kursu, vairāk atpūsties, no rītiem iet kontrastdušā. Var lēkāt asinsspiediens. Zvaigznes iesaka atmest smēķēšanu un nelietot stipros alkoholiskos dzērienus. Izslēdziet no uztura sāļus un treknus ēdienus, un galvenais: beidziet uztraukties par sīkumiem, jo pastāvīgs stress nenāk par labu asinsvadiem.

Strēlnieks

Decembrī zvaigznes iesaka Strēlniekiem izmantot savas stiprās puses: intuīciju, sabiedriskumu un radošo redzējumu. Veltiet vairāk laika komunicēšanai ar draugiem; starp viņiem var atrasties kāds ietekmīgs mecenāts, sponsors vai investors.

Karjera un finanses. Decembrī Strēlnieka karjerā gaidāmi vairāki patīkami notikumi. Radīsies interesantas idejas, ieskicēsi veidus, kā iegūt jaunas zināšanas un pēc tam varēsi šīs zināšanas izmantot praktiskos nolūkos. Būsi iesaistīts lielā interesantā projektā, kas ļaus nopelnīt daudz naudas. Kolēģi ieraudzīs tevi jaunā gaismā un gribēs sadarboties. Iespējams, ka tavā pusē pārnāks pat kvēlākie oponenti. Decembrī varēsi ne tikai nopelnīt labu naudu, bet arī veiksmīgi ieguldīt ienesīgā biznesā. Vecgada vakarā labāk nenēsāt līdzi lielas naudas summas.

Attiecības un mīlestība. Decembrī vislabvēlīgākais laiks romantiskiem randiņiem – pēc iespējas vairāk laika velti komunicēšanai ar mīļoto cilvēku. Mīlestībai traucēs greizsirdība un privātīpašnieka tieksmes. Esi taktisks, ļauj partnerim pieņemt neatkarīgus lēmumus. 27. decembris būs ļoti piemērota diena, lai apspriestu visus ar jūsu attiecībām saistītos jautājumus.

Iepazīšanās, kas iespējama mēneša beigās, vientuļajam Strēlniekam diez vai būs ilgstoša. Pirmajās dienās jaunais partneris šķitīs interesants cilvēks, bet pēc mēneša viņa klātbūtnē sāksi žāvāties. Nesteidzini notikumus, ļauj visam ritēt savu gaitu.

Veselība. Decembris Strēlniekam nopietnas veselības problēmas nesola. Tomēr pastāv risks saslimt ar vīrusu infekciju, tāpēc prātīgi būs neapciemot slimus draugus. Vitamīnu kompleksu

ieteicams lietot pēc konsultēšanās ar ārstu. Nevajadzētu izjaukt ierasto dienas režīmu, jo tad spēki ātri izsīks un, iespējams, parādīsies stipras galvassāpes.

Mežāzis

Decembrī Mežāžiem būs daudz bonusu, un labākais no tiem – bankas konta papildināšana. Izvēloties dāvanas draugiem un ģimenei, neaizmirsti par sevi: seni sapņi var piepildīties.

Karjera un finanses. Mežāži, apkopojiet spēkus izšķirošajam izrāvienam: decembrī lielie projekti tuvojas noslēgumam, atlicis pavisam nedaudz. Tas, kas pēdējā laikā satraucis, veiksmīgi atrisināsies mēneša vidū. Saņemsi negaidītu palīdzību no tiem, kuri visu šo laiku turējušies ēnā. Piemērots laiks sen plānotu pirkumu veikšanai. Neuztraucieties, Jaunajam gadam naudas pietiks.

Attiecības un mīlestība. Personīgajā dzīvē decembrī situācija būs stabila, labi sapratīsies ar tuviniekiem. Sagādā otrai pusītei patīkamu pārsteigumu – mīļotais cilvēks novērtēs tavas pūles! Mēneša beigas piemērotas ballītēm un draugu apciemošanai. Noteikti apmeklē pasākumus, kuros var satikt cilvēkus ar līdzīgiem hobijiem kā tev.

Veselība. Ja jūtama pašsajūtas pasliktināšanās, to nevajadzētu atstāt bez pienācīgas uzmanības: slimība var izrādīties diezgan nopietna. Visi profilakses pasākumi, kas saistīti ar vīrusu infekcijām, ir obligāti.

Ūdensvīrs

Decembris būs labvēlīgs periods, lai droši atbrīvotos no visa, kas šķiet novecojis, nederīgs vai neperspektīvs. Atbrīvotā telpa un enerģija pavērs ceļu jaunām iespējām. Tomēr atceries, ka, lai veiktu visas šīs izmaiņas, būs jāpieliek pūles. Ļauj sev arī atpūsties un parūpējies par fizisko un emocionālo labsajūtu. Emocionālo pacēlumu un labo garastāvokli pastiprinās tikšanās ar draugiem. Decembrī Ūdensvīram var rasties iespēja uzsākt jaunus projektus vai darīt kaut ko, kas jau sen atlikts. Šis ir brīnumu un iespēju laiks, tāpēc esi atvērts jauniem piedzīvojumiem un pieredzei.

Karjera un finanses. Decembris profesionālajā jomā solās būt rosīgs. Pārsteidzīgi lēmumi var sarežģīt situāciju. Finanšu jomā decembrī Ūdensvīram tiek prognozēti pārsteigumi. Vari nopelnīt daudz naudas, taču pastāv iespēja, ka tā “izplūdīs caur pirkstiem”. Zini, kad apstāties un padomā par rītdienu.

Attiecības un mīlestība. Personīgajā dzīvē Ūdensvīriem ieteicams visu uzmanību veltīt ģimenei: mīļotajam cilvēkam vajadzīgs tavs padoms, bet bērniem – vecāku klātbūtne. Tieši tev būs jākomandē Jaungada svētku organizēšana. Iesaisti tuviniekus šajā jautrajā procesā.

Veselība. Ūdensvīra veselība decembrī atkarīga no diviem faktoriem: savlaicīgas vīrusu infekciju profilakses un emocionālā stāvokļa. Pievērs uzmanību savam izskatam, apmeklē skaistumkopšanas salonu vai fitnesa centru. Rūpējies par savas mājas skaistumu un komfortu. Šīs aktivitātes palīdzēs būt veselam, skaistam un dzīvespriecīgam.

Zivis

Piemērots laiks, lai salabtu ar draugiem, ja bijis kāds strīds, un apciemotu sen neredzētus radus. Enerģijas lādiņš, ko saņemsi no tikšanās, iedvesmos spert izšķirošus soļus gan biznesā, gan personīgajā dzīvē. Neesi pārāk atklāts pret citiem. Tavi pārdzīvojumi ne tikai netiks saprasti, bet tuvākajā nākotnē var kļūt publiski zināmi un tas neatstās labāko iespaidu uz reputāciju.

Karjera un finanses. Zivīm decembrī būs daudz darba, taču tas ir pazīstams un varēsi tikt galā. Būs jāpabeidz daži projekti un jāizvirza jauni profesionāli mērķi. Iespējams, kolēģi biežāk lūgs palīdzību, taču laika trūkuma dēļ, visticamāk, nespēsi viņiem palīdzēt. Neuztraucies par to, pastāsti, cik aizņemts esi, un nevienam neienāks prātā pārmest, ka nevēlies palīdzēt. Soļo pretī mērķim, nepievērs uzmanību kritikai, ieklausies sevī un nebaidies no kļūdām. Finanšu sfērā decembrim Zivīm būs mierīgs – bez lieliem ienākumiem, bez lieliem zaudējumiem. Tas taču arī nav slikti?

Attiecības un mīlestība. Personīgajā dzīvē neies pārāk labi, tev pat gribēsies izvairīties no partnera sabiedrības. Izņēmums būs tie pāri, kuriem dažādu apsvērumu dēļ attiecības jāslēpj no draugiem – romantiskai tikšanās reizei viņiem vispiemērotākais būs 30. decembris. Ģimeniskajām Zivīm līdz 27.decembrim bieži būs ciemiņi – draugi un domubiedri. 27. un 28. decembrī ar prieku vari veikt mājas darbus. Vislabāk, ja neviens netraucē ar padomiem.

Veselība. Pastiprināta uzmanības pievēršana veselībai palīdzēs Zivīm izvairīties no dažādām kaitēm. Norūdies un pārskati uzturu, lai tajā būtu mazāk treknu un sāļu ēdienu. Vēlams veikt elpošanas vingrinājumus. Pirms Jaunā gada ieplāno friziera vai kosmetologa apmeklējumu, un labs svētku noskaņojums garantēts.