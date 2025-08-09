Putins spēlē uz visu banku – viņš apzināti sevi iedzinis strupceļā. Analītiķi atklāj viņa stratēģiju 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins negrasās izbeigt karu Ukrainā, tāpēc, ka sabiedrība un armija šādu soli nesaprastu. Tieši tāpēc Kremlis apzināti sev ir izveidojis slazdu, no kura vairs nav godpilnas izejas: miers bez militāras uzvaras šobrīd netiek uzskatīts par pieņemamu iznākumu – ne Kremļa propagandai, ne Krievijas sabiedrībai, norāda ASV Kara izpētes institūta (ISW) analītiķi.
Atsevišķi Kremļa pārstāvji esot norādījuši: pamieram Krievija varētu piekrist tikai pēc pilnīgas Luhanskas, Doneckas, Zaporižjas un Hersonas apgabalu okupācijas.
Taču ISW atgādina – gan Putins, gan viņa tuvākie līdzgaitnieki joprojām runā par maksimālo mērķu sasniegšanu, kas nozīmē ne mazāk kā pilnīgu Ukrainas kapitulāciju.
Kā paziņoja viens Kremļa avots, Putins uzskata, ka šobrīd nav īstais brīdis pārtraukt karu – sabiedrība un armija to vienkārši nesapratīs.
Putins apzināti ir nostādījis sevi tādā situācijā, kurā miers, kas neatbilst sākotnējiem militārajiem mērķiem, tiktu uzskatīts par zaudējumu. Neviena cita interpretācija sabiedrībā šobrīd vairs nav iespējama, jo Kremļa veidotā propagandas mašinērija ilgstoši ir radījusi priekšstatu, ka Krievijas eksistence ir atkarīga no Ukrainas sagrāves.
Šo noskaņojumu Kremlis izmanto kā pamatu, lai turpinātu eskalāciju un pamatotu militāro kampaņu Krievijas iedzīvotājiem.
Vienlaikus tiek veicināta sabiedrības atkarība no militārā sektora: valsts iepludina milzu līdzekļus aizsardzības rūpniecībā, kas tagad veido ievērojamu daļu no Krievijas iekšzemes kopprodukta.
ISW brīdina: straujš militāro izdevumu samazinājums tuvākajos gados varētu smagi iedragāt Krievijas ekonomiku.
Militāri politiskais eksperts Oleksandrs Kovaļenko no grupas „Informācijas pretestība” uzskata, ka par situāciju Ukrainā daļēji atbildība gulstas arī uz Rietumiem.
Kovaļenko ir pārliecināts: ja Krievija mēģinās atvērt jaunu fronti Eiropā, tas nāks par labu Ukrainai. Krievijas spēki tiktu izkliedēti, bet Eiropas valstis – beidzot spiestas rīkoties.
“Krievijai tas būs pilnīgs fiasko. Tas paātrinās tās sabrukumu un dos Ukrainai reālu iespēju atgūt okupētās teritorijas,” uzkata Kovaļenko.