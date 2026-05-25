Ventspilī aizvadīta nozīmīga diena – svinīgi atklāti divi jauni zemas īres maksas daudzdzīvokļu nami
Pagājušonedēļ Ventspilī aizvadīta nozīmīga diena – svinīgi atklāti divi jauni zemas īres maksas daudzdzīvokļu nami. Pasākumā piedalījās arī Ekonomikas ministrs Viktors Valainis, uzsverot mājokļu pieejamības nozīmi reģionos un atbalstu ģimenēm.
Īpaši pozitīvi vērtējams, ka no kopumā 60 jaunajiem dzīvokļiem 38 ir trīsistabu dzīvokļi, kas nozīmē piemērotus un pieejamus mājokļus tieši ģimenēm ar bērniem. Šādu projektu attīstība palīdz stiprināt reģionus un veicina cilvēku iespējas dzīvot un strādāt ārpus galvaspilsētas.
Līdzīgi zemas īres maksas mājokļu projekti jau veiksmīgi īstenoti Valmierā, Jelgavā un Bauskā, kur visi dzīvokļi ir izīrēti un tajos dzīvo aptuveni 238 ģimenes. Tas apliecina, ka pieprasījums pēc kvalitatīviem un pieejamiem mājokļiem Latvijā ir augsts.