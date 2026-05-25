Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks par Senioru skolām un to realizāciju 0
Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks stāsta: “Kad radīju Senioru skolu atbalsta programmu, mani motivēja svarīga doma – vecumdienās cilvēkam nav jājūtās vientuļi, un viņam ir jādod iespēja turpināt mācīties, satikt cilvēkus un būt aktīvai sabiedrības daļai. Šodien redzam, ka šī ideja ir vajadzīga visai Latvijai. Saņēmām 77 projektu pieteikumus šajā programmā par vairāk nekā 3 miljoniem eiro, un tajos plānots iesaistīt 7169 seniorus. Tas ir daudz vairāk, nekā sākotnēji paredzētais finansējums.”
Diemžēl visus projektus ar šobrīd pieejamajiem 920000 EUR atbalstīt nebūs iespējams. Projektus tuvākajā laikā vērtēs īpaši izveidota vērtēšanas komisija, kas izvēlēsies 25 labākās iniciatīvas visos Latvijas reģionos. Programmas uzvarētāji būs zināmi vasaras beigās.
Ministrs uzsver: “Tomēr man ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk labas idejas tiek realizētas, tāpēc meklēsim arī papildu iespējas un resursus, lai nākotnē varētu atbalstīt vēl vairāk projektu iesniedzēju. Mērķis paliek nemainīgs – stiprākas kopienas, mazāka vientulība un cieņpilnas vecumdienas cilvēkiem visos Latvijas reģionos. Paldies ikvienam, kurš iesaistījās un noticēja šai idejai.”