Vēstniece: Zviedrija cer, ka Viļņas samits būs vēsturisks samits, lai Zviedriju pievienotu NATO







Sākoties karam Ukrainā, Zviedrija ar tradicionāli simtgadīgām tradīcijām par savu neitralitāti strauji mainīja pozīciju un ātri pieteicās dalībai NATO. Vai jautājums ir vismaz kutelīgs arī pašai sabiedrībai, ja pat ne dusmas izraisošs par to, ka pieteikties vēlas, bet tikt iekšā nevar? Un kā savukārt reaģē valdība – vienkārši nogaida vai dubultā piestrādā pie Turcijas prezidenta pārliecināšanas dot Zviedrijas dalībai NATO zaļo gaismu?

Zviedrijā noteikti gan no valdības, gan no sabiedrības, gan no politisko partiju puses ir ārkārtīgi liela vienotība Zviedrijas procesam pievienoties NATO, tā par šā brīža situāciju TV24 raidījumam “Globuss” izteicās Ilze Rūse, Latvijas vēstniece Zviedrijā.

Zviedrijas valdība ir apliecinājusi, ka tā darīs visu iespējamo, lai Viļņas NATO samits būtu vēsturisks samits Zviedrijas pievienošanai NATO. Vai nu tas būs signāls, vai tā jau būs pilntiesīga dalība, tas būs saistīts ar pašu Turciju, norāda Rūse, jo kalendārs atļauj līdz jūlijam to, ko tas atļauj.

Bet, atbildot par Zviedrijas apņēmību, – šobrīd 67% Zviedrijas iedzīvotāju atbalsta Zviedrijas dalību NATO. “Faktiski jāatzīmē tas, ka pašā Zviedrijā jau ir noticis NATO protokola ratifikācijas process, kurā visas partijas ar pārliecinošu vairākumu iestājās par Zviedrijas drošības pieejas maiņu, kas ir Zviedrijā straujš un pārliecinošs visas drošības pieejas, visas, teiksim, doktrīnas – no neitralitātes alianses nepievienošanās uz pārliecinošu dalību NATO,” skaidro vēstniece.

“Šis ir šobrīd vislielākais apņemšanās brīdis, kad Zviedrija ne tikai strādās attiecībās ar Turciju, bet arī ar partneriem, ar NATO partneriem līdz NATO samitam.”