VID Muitas amatpersonas novērš 220 000 cigarešu kontrabandu







Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot kontroli kravas vilcieniem, kas Latvijā bija iebraukuši no Baltkrievijas, novērsa cigarešu kontrabandu lielā apjomā. Vairākos vagonos bija paslēptas kopumā 11 000 paciņas cigarešu jeb 220 000 kontrabandas cigaretes.

Vakar, 2024. gada 16. jūnijā, Indras muitas kontroles punktā, veicot no Baltkrievijas iebraukušā kravas vilciena kontroli ar tabakas izstrādājumu meklēšanas suni, muitas kinologam radās aizdomas par nedeklarētām precēm vienā no vagoniem. To atverot, muitas amatpersonas konstatēja, ka preču transportēšanas iepakojumam piestiprināti cigarešu bloki. Kontroles rezultātā tika izņemti 40 000 cigarešu (2000 paciņas cigarešu) “NZ Gold” ar Baltkrievijas Republikas akcīzes nodokļa markām.

Savukārt šī gada 14. jūnijā Daugavpils preču stacijā, pamatojoties uz skenējuma attēla analīzi, muitas amatpersonas pārbaudīja divus vagonus, ar kuriem bija ievesta prece – ftalskābes anhidrīds. Kontroles laikā tika atklāts, ka zem maisiem ir paslēptas kontrabandas cigaretes. Vagonos atradās kopā 180 000 cigarešu “NZ Gold” un “Queen Superslims” jeb 9000 paciņas cigarešu ar Baltkrievijas Republikas akcīzes nodokļa markām.

Valsts budžetā nesamaksātā nodokļu summa par šādu daudzumu cigarešu ir aptuveni 51 500 eiro.

Muitas kontroles laikā konstatējot noziedzīga nodarījuma pazīmes, lietu materiāli nodoti VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldei lēmuma pieņemšanai par kriminālprocesu uzsākšanu.