Jauna sieviete bija šausmās, kad viņas krūtis pēkšņi un bez redzama iemesla palielinājās par pieciem izmēriem. Vēlāk viņa uzzināja, ka tas noticis ārkārtīgi retas slimības dēļ, raksta izdevums “Daily Mail”.
Mišelai Sekvenai no Dienvidāfrikas bija nelielas, 32A izmēra krūtis, un viņa jutās labi savā ķermenī, pirms notika šīs šokējošās pārmaiņas.
Ar laiku viņa pamanīja, ka viņai kļūst grūti staigāt pat nelielus attālumus, jo lielā svara dēļ viņai sāpēja mugura un ceļi.
Turklāt viņa jutās ļoti neērti, jo cilvēki uz ielas “pastāvīgi uz viņu skatījās”, daži pat jautāja, vai viņa nav stāvoklī.
Visbeidzot Mišela tika nosūtīta uz slimnīcu, kur viņai tika diagnosticēta gigantomastija — reta slimība, kas izraisa pārmērīgu un ātru krūts audu augšanu.
Slimība var rasties pubertātes, grūtniecības vai zāļu lietošanas laikā. Dažos gadījumos tā rodas spontāni un bez iemesla.
Krūšu samazināšanas operācija Mišelai izmaksātu vairāk nekā 8000 dolāru, ko jaunā sieviete nevarēja atļauties. Viņa sāka dokumentēt savu pieredzi platformā “TikTok”, kur viņas video ieguva līdz pat 22 miljoniem skatījumu.
Neticamā kārtā sekotāji atbalstīja viņas centienus, un pateicoties viņu ziedojumiem, Mišela varēja apmaksāt operāciju, kuras laikā viņas krūtis tika samazinātas līdz 34D izmēram – mazākajam iespējamajam.
Sieviete operāciju veica šī gada februārī un tagad ir sajūsmā par rezultātiem, sakot, ka viņa ir atguvusi savu “dzīvi”.