#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto – Shutterstock

Sieviete bija šausmās, kad viņas krūtis pēkšņi un bez redzama iemesla palielinājās par pieciem izmēriem. Kas notika? 0

LA.LV
14:08, 16. augusts 2025
Veselam Ārstēšana

Jauna sieviete bija šausmās, kad viņas krūtis pēkšņi un bez redzama iemesla palielinājās par pieciem izmēriem. Vēlāk viņa uzzināja, ka tas noticis ārkārtīgi retas slimības dēļ, raksta izdevums “Daily Mail”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, uz Zemes nav pirmo reizi
Veselam
Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli
Kokteilis
Svariem visvairāk veicas janvārī, bet Auniem – oktobrī: katras zodiaka zīmes veiksmīgākais gada mēnesis
Lasīt citas ziņas

Mišelai Sekvenai no Dienvidāfrikas bija nelielas, 32A izmēra krūtis, un viņa jutās labi savā ķermenī, pirms notika šīs šokējošās pārmaiņas.

Sākumā viņa sajuta sāpes un niezi krūtīs. Tad krūtis pamazām palika pilnīgākas un  viņa bija spiesta valkāt aizvien lielāka izmēra krūšturi.
CITI ŠOBRĪD LASA
Baltijas un Ziemeļvalstu līderi: “Nekādi lēmumi par Ukrainu bez Ukrainas un nekādi lēmumi par Eiropu bez Eiropas”
Putinam patiesībā ir vienalga, kam piederēs Donbasa; viņš no Ukrainas pieprasa vienu
Putinam vēl nav gana – viņš vēlas, lai krievu valoda kļūst par oficiālu valodu Ukrainā

Ar laiku viņa pamanīja, ka viņai kļūst grūti staigāt pat nelielus attālumus, jo lielā svara dēļ viņai sāpēja mugura un ceļi.

Turklāt viņa jutās ļoti neērti, jo cilvēki uz ielas “pastāvīgi uz viņu skatījās”, daži pat jautāja, vai viņa nav stāvoklī.

“Es valkāju maisveida drēbes un džemperus ar kapuci, lai noslēptu krūtis. Mana pašapziņa bija tuvu nullei,” stāstīja jaunā sieviete.

Visbeidzot Mišela tika nosūtīta uz slimnīcu, kur viņai tika diagnosticēta gigantomastija — reta slimība, kas izraisa pārmērīgu un ātru krūts audu augšanu.

Slimība var rasties pubertātes, grūtniecības vai zāļu lietošanas laikā. Dažos gadījumos tā rodas spontāni un bez iemesla.

Tā ir ārkārtīgi reta slimība, pasaulē ir reģistrēti tikai apmēram 300 gadījumi.

Krūšu samazināšanas operācija Mišelai izmaksātu vairāk nekā 8000 dolāru, ko jaunā sieviete nevarēja atļauties. Viņa sāka dokumentēt savu pieredzi platformā “TikTok”, kur viņas video ieguva līdz pat 22 miljoniem skatījumu.

Tas pamudināja viņu uzsākt tiešsaistes līdzekļu vākšanas kampaņu.

Neticamā kārtā sekotāji atbalstīja viņas centienus, un pateicoties viņu ziedojumiem, Mišela varēja apmaksāt operāciju, kuras laikā viņas krūtis tika samazinātas līdz 34D izmēram – mazākajam iespējamajam.

Sieviete operāciju veica šī gada februārī un tagad ir sajūsmā par rezultātiem, sakot, ka viņa ir atguvusi savu “dzīvi”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Kas notiek ar krūtīm, ja sieviete atsakās no krūštura valkāšanas?
Kokteilis
Ir 21. gadsimts, bet šī sievietes ķermeņa daļa vēl joprojām tiek uzskatīta par nepieņemamu
Atklātas valstis, kurās sievietēm ir vislielākais krūšu izmērs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.