Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
pexels.com/Tima Miroshnichenko

VID skandāls: divi vecākie inspektori ieguvuši un piesavinājušies valsts budžeta līdzekļus, tagad jāatbild likuma priekšā

LETA
18:06, 22. septembris 2025
Ziņas Krimināls

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nodevis Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai kriminālprocesu pret bijušajām Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonām par dienesta dokumentu viltošanu un šo viltojumu izmantošanu, lai prettiesiski iegūtu svešu mantu, aģentūru LETA informēja KNAB.

Šo noziedzīgo darbību rezultātā abas personas ieguva un piesavinājās speciālos finanšu līdzekļus.

KNAB pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka divi bijušie VID vecākie inspektori 2022. un 2023.gadā, veicot operatīvās darbības, vairākkārt viltoja un izmantoja viltotus dienesta dokumentus, kas klasificēti kā valsts noslēpuma objekti un kas dod tiesības iegūt speciālos finanšu līdzekļus. Pēc šo līdzekļu saņemšanas abas personas tos dažādos apmēros piesavinājās un izmantoja normatīvajos aktos neparedzētiem mērķiem.

KNAB norāda, ka saskaņā ar Operatīvās darbības likumu un tam saistošajiem normatīvajiem aktiem speciālie finanšu līdzekļi ir valsts budžeta līdzekļi, kas piešķirti operatīvās darbības subjektam un izmantojami vienīgi operatīvās darbības nodrošināšanai, piemēram, slepenu izmeklēšanas pasākumu veikšanai vai tehnisko līdzekļu iegādei un uzturēšanai. Šo līdzekļu izlietojums un apmērs nav publiskojams, jo tas saistīts ar valsts noslēpumu un operatīvās darbības slepenību.

Pirmstiesas izmeklēšanas rezultātā KNAB rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret divām bijušajām valsts amatpersonām par dokumentu viltošanu un viltotu dokumentu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Papildus vienai amatpersonai inkriminēta svešas mantas piesavināšanās, savukārt otrai – svešas mantas piesavināšanās nelielā apmērā. Atbildība par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem paredzēta Krimināllikuma 327.panta otrajā daļā, 179.panta pirmajā daļā un 180.panta pirmajā daļā.

Pašlaik prokuratūra kā procesa virzītāja lemj par sāktā kriminālprocesa turpmāko virzību.

KNAB vērš uzmanību, ka jebkurā kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un atgādina, ka nevainīguma prezumpciju piemēro visos kriminālprocesa posmos – sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.

