Foto. pexels-elly-fairytale

Pat vietējie investori laižas lapās neatskatoties! Kremlim pilnīgs fiasko – pat miljardieri izvairās no valsts izsolēm 0

LA.LV
9:21, 27. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievija pagājušajā gadā konfiscēja rekordlielu aktīvu skaitu, taču nav spējusi gūt peļņu no to pārdošanas, ziņo Bloomberg. Pagājušajā gadā Krievija konfiscēja aktīvus 3,12 triljonu rubļu (aptuveni 40 miljardu ASV dolāru) apmērā, kas ir četras reizes vairāk nekā 2024. gadā.

“Baltijas valstis nav vērts žēlot!” Kols vērsies drošības dienestā par Mamikina izteikumiem Krievijas televīzijā
Ja šīs baisās laika prognozes piepildīsies, Eiropu gaida simtiem gadu ilgs sausums un tam sekojošs bads
Krievija ir iedzīta stūrī: Maskava steigā izved karaspēku no svarīgas bāzes 6
Lasīt citas ziņas

Taču mēģinājumi monetizēt konfiscētos aktīvus viens pēc otra ir cietuši neveiksmi. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Maskavas Domodedovas lidostas privatizācija. Kremlis izlicis pārdošanā šo lidostu par 132 miljardiem rubļu (1,7 miljardiem ASV dolāru), taču tas nav piesaistījis nevienu kvalificētu piedāvājumu.

Vietējie mediji ziņoja, ka interesi izrādījuši uzņēmumi, kas saistīti ar vairākiem miljardieriem,

CITI ŠOBRĪD LASA
Tuvojas bargākais sals šajā ziemā: naktīs Latvijā gaidāmi līdz pat -30 grādi
“Uz kādu elpas vilcienu pat nav bijis vērts cerēt…” Daugavpilī traģiski iet bojā vīrietis, kaimiņi saka – tas bija gaidāms
“Ja tev sola labi apmaksātu darbu, tu nonāksi armijā…” Ārzemnieki atklāj kā krievi viņus maldinājuši
taču potenciālos pircējus atturēja lidostas pasliktinātā darbība un milzīgie parādi.

“Atmetot malā juridiskos jautājumus, kā jūs varat mēģināt pārdot kaut ko 40 miljardu rubļu vērtībā par 130 miljardiem?” sacīja miljardieris Oļegs Deripaska.

Tiek norādīts, ka Krievija 2024. gada vasarā konfiscēja Domodedovas lidostu, pamatojot, ka stratēģiski svarīgais aktīvs pieder personām ar ārvalstu pilsonību, kas ir pretrunā ar Krievijas likumiem.

Iepriekš lidostas īpašnieks Dmitrijs Kamenščiks ieguldīja miljardus, pārvēršot to par Krievijas lielāko aviācijas mezglu.

Taču pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā daudzas aviokompānijas pārtrauca lidojumus,

un lidostas parādi pārsniedza 75 miljardus rubļu.

Vienlaikus Krievija 29. janvārī mēģinās vēlreiz pārdot Domodedovas lidostu Nīderlandes izsolē, kur sākumcena var tikt samazināta gandrīz uz pusi.

Otrajā kārtā piedalīsies arī valsts lielākā lidosta Šeremetjeva,

kuras līdzīpašnieks ir miljardieris un Putina sabiedrotais Arkādijs Rotenbergs.

Papildus, 6. janvārī Krievijas prezidents Vladimirs Putins pavēlēja 2026. gadā vēl vairāk valstī palielināt nodokļus, jo valsts kara ekonomika turpina zaudēt impulsu.

Tika arī ziņots, ka Krievijas ekonomika saskaras ar pieaugošām grūtībām dažādās nozarēs, ko izraisa sankcijas un pārmērīgi tēriņi karam. Tomēr ir pāragri cerēt, ka ekonomiskās grūtības liks Kremlim atteikties no saviem nodomiem iznīcināt Ukrainu. Kā norāda CNN, ar šādu ekonomisko situāciju Putins varēs cīnīties vēl vismaz 3–5 gadus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Gulbju ezers” kā brīdinājums? Noticis kas nepieredzēts – “Pastardienas radio” atskaņo mūziku; kā to tulkot
TV24
Rajevskis: Vai vēlētāji noticēs, ka pie visa vainīga ir “Maskavas roka” – arī kad kanalizācija neiet projām?
VIDEO. Caur šo omīšu mutēm runā krievu propaganda: “Latvija, Lietuva un Igaunija pašas uz ceļiem rāpos pie Krievijas!”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.