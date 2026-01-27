Pat vietējie investori laižas lapās neatskatoties! Kremlim pilnīgs fiasko – pat miljardieri izvairās no valsts izsolēm 0
Krievija pagājušajā gadā konfiscēja rekordlielu aktīvu skaitu, taču nav spējusi gūt peļņu no to pārdošanas, ziņo Bloomberg. Pagājušajā gadā Krievija konfiscēja aktīvus 3,12 triljonu rubļu (aptuveni 40 miljardu ASV dolāru) apmērā, kas ir četras reizes vairāk nekā 2024. gadā.
Taču mēģinājumi monetizēt konfiscētos aktīvus viens pēc otra ir cietuši neveiksmi. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Maskavas Domodedovas lidostas privatizācija. Kremlis izlicis pārdošanā šo lidostu par 132 miljardiem rubļu (1,7 miljardiem ASV dolāru), taču tas nav piesaistījis nevienu kvalificētu piedāvājumu.
Vietējie mediji ziņoja, ka interesi izrādījuši uzņēmumi, kas saistīti ar vairākiem miljardieriem,
“Atmetot malā juridiskos jautājumus, kā jūs varat mēģināt pārdot kaut ko 40 miljardu rubļu vērtībā par 130 miljardiem?” sacīja miljardieris Oļegs Deripaska.
Tiek norādīts, ka Krievija 2024. gada vasarā konfiscēja Domodedovas lidostu, pamatojot, ka stratēģiski svarīgais aktīvs pieder personām ar ārvalstu pilsonību, kas ir pretrunā ar Krievijas likumiem.
Iepriekš lidostas īpašnieks Dmitrijs Kamenščiks ieguldīja miljardus, pārvēršot to par Krievijas lielāko aviācijas mezglu.
un lidostas parādi pārsniedza 75 miljardus rubļu.
Vienlaikus Krievija 29. janvārī mēģinās vēlreiz pārdot Domodedovas lidostu Nīderlandes izsolē, kur sākumcena var tikt samazināta gandrīz uz pusi.
kuras līdzīpašnieks ir miljardieris un Putina sabiedrotais Arkādijs Rotenbergs.
Papildus, 6. janvārī Krievijas prezidents Vladimirs Putins pavēlēja 2026. gadā vēl vairāk valstī palielināt nodokļus, jo valsts kara ekonomika turpina zaudēt impulsu.
Tika arī ziņots, ka Krievijas ekonomika saskaras ar pieaugošām grūtībām dažādās nozarēs, ko izraisa sankcijas un pārmērīgi tēriņi karam. Tomēr ir pāragri cerēt, ka ekonomiskās grūtības liks Kremlim atteikties no saviem nodomiem iznīcināt Ukrainu. Kā norāda CNN, ar šādu ekonomisko situāciju Putins varēs cīnīties vēl vismaz 3–5 gadus.