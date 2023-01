Publicitātes foto

VIDEO. "Arēnā Rīga" ar lielkoncertu uzstāsies populārā Skotijas rokgrupa "Nazareth"







12. aprīlī “Arēnā Rīga” ar lielkoncertu uzstāsies populāra rokgrupa “Nazareth”, informē portāls balticevents.info.

Skotijas grupa dibināta 1969. gadā un tās sastāvā bija: ģitārists Menijs Čarltons, vokālists Dens Makkafertijs, basģitārists Pits Arņu un bundzinieks Darels Svitu. Kopš tā laika kolektīva sastāvs tomēr ir mainījies.

Pirmie “Nazareth” albumi un kompozīcijas dzima mūziķu dzimtajā pilsētiņā Danfermlinā, kur mākslinieki pozicionēja savu mūziku kā “roka, country un Skotijas mūzikas elementu sintēzi”.

Jaunā kolektīva producenta Rodžera Glovera (no “Deep Purple” grupas) pavadībā “Nazareth” komandā sāka dominēt arī smagā roka motīvi. Tika izdoti tādi hīti kā “‎Rampant” (1974), “Hair Of The Dog” (1975) un “‎Close Enough For Rock n roll”‎ (1976). Visi šie albumi ir atzīti par smagā roka šedevriem.

“Nazareth” Rīgā uzstāsies Eiropas koncerttūres ietvaros. Šova laikā skanēs tādas dziesmas ka “‎Love Hurts”‎, “Dream On”‎, “‎This Flight Tonight”‎ un daudzi citi populāri skaņdarbi.

Biļetes ir pieejamas visās “‎Biļešu Serviss”‎ kasēs.

“Nazareth” dziesma “Love hurts” (1976):