VIDEO. Asinis stindzinoši kadri – Talsu novadā gaišā dienas laikā vilki ienāk mājas teritorijā. Drosmīgais suns metas kautiņā ar plēsējiem







Incidents noticis Talsu novada Valdgales pagastā ciematā Ģibzde, kur gaišā dienas laikā lauku teritorijā ienākuši divi vilki, vēstī portāls medibam.lv

Abi vilki sākumi apsekojuši ganības, kurās atradās liellopi. Govis esot bijušas satrauktas, skraidījušas pa aploku. Pēc tam vilki no aploka iznākuši un pa mazpilsētas ielu devušies tālāk. Pie mājas pagalma iebrauktuves viens no vilkiem apstājās un sācis ostīt zāli, kur to, visticamāk, bija “iezīmējis” mājas četrkājainais sargs – liela izmēra kaukāziešu šķirnes tipa suns. Suns, pamanījis atnācējus, bezbailīgi izskrējis no pagalma un uzbrucis pirmais. Lielākais no vilkiem meties bēgt, taču jaunākais palika cīnīties.

Mājas videonovērošanas kamerās kautiņš ir redzams – tas noticis diezgan ilgu laiku. Kūleņiem abi noripojuši pa ceļu pat vairākus desmitus metru. Mājas saimniece notikušo vērojusi pa logu un sākumā domājusi, ka suns sakāvies ar kaimiņu suni, lai gan ikdienā tas mājas sargam nemaz neesot raksturīgi – dzīvnieks esot mierīgs un nosvērts.

Pēc kāda laika saimnieki sapratuši, ka noticis kaut kas dramatisks. Visbeidzot viņiem izdevās sasaukt mājas sargu, kas esot bijis ne pa jokam satraucies, pat trīcējis. Tomēr par brīnumu – nekādu lielo skādi vilks sunim nebija nodarījis – esot vien dažas niecīgas skrambiņas.

Mednieks Gatis Panavs, kurš vēlāk iztaujāja suņa saimniekus un ziņoja par dramatiskajiem notikumiem stāsta, ka šāda situācija, kad vilki gaišā dienas laikā brīvi pastaigājas apdzīvotā vietā, ir nenormāla.

“Šāda situācija nav pieļaujama. Ir skaidrs, ka vajadzētu rīkot vilku medības piegulošajās platībās,” – viņš sacīja.

Mednieks zina arī stāstīt, ka pirms kāda laika apmēram puskilometra attālumā plēsēji bija nokoduši apmēram 20 aitas.

Video kadri, kuros redzams – suns aizstāv savu teritoriju un metas cīņā ar vilkiem: