VIDEO. Cik ilgi vēl jāgaida?! Suns automašīnā sāk "pīpināt", lai pievērstu saimnieka uzmanību
Sociālajos tīklos popularitāti guvis amizants video no Īrijas, kur kāds suns atradis visai neparastu veidu, kā pievērst saimnieka uzmanību.
Notikums fiksēts 4. aprīlī pie kāda paklāju veikala, kur garāmgājēja pamanījusi ko neparastu – automašīnā kāds suns aktīvi “pīpinājis”.
Video redzams, kā suns sēž vadītāja sēdeklī un ar ķepām sit pa stūri, izraisot skaļu signālu, kamēr otrs suns mierīgi noskatās notiekošajā.
Aculieciniece stāsta, ka palikusi notikuma vietā vairākas minūtes, un suns turpinājis taurēt arī pēc viņas aiziešanas. Nav zināms, vai šādi viņam izdevās piesaistīt saimnieka uzmanību, taču apkārtējo uzmanību – noteikti.
“Cilvēki smējās un skatījās apkārt – sākumā daudzi domāja, ka kāds cilvēks taurē,” skaidro aculieciniece.