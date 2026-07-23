4 kara gadi Ukrainā

“Trešais pasaules karš vēl nav uzvarēts” – eksperti skaidri pasaka, kas izšķirs visas pasaules nākotni 0

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LA.LV
21:49, 23. jūlijs 2026
Viedokļi

Varonīgā un ārkārtīgi veiksmīgā Ukrainas pretestība Krievijas agresijai var izšķirt globālās konfrontācijas iznākumu starp demokrātisko pasauli un autoritārajiem režīmiem: šādu viedokli savā rakstā izdevumam The Hill pauda ASV nacionālās drošības eksperti – Marks Tots  un Džonatans Svīts.

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Autori atgādina savu tēzi, ka pilna mēroga Krievijas iebrukums ir daudz plašāka konflikta sākums – tas sniedzas tālu aiz Ukrainas robežām. Viņuprāt, Maskava, Pekina, Teherāna un Phenjana rīkojas kā sabiedrotie, savukārt Rietumos ilgu laiku šo karu uzskatīja tikai par reģionālu konfliktu starp Ukrainu un Krieviju.

Kā norādīts publikācijā, tā brīža ASV prezidenta Džo Baidena administrācija nesaistīja Krievijas agresiju ar Ķīnas darbībām Taivānas virzienā, Ziemeļkorejas militārajām provokācijām vai Irānas kodolprogrammas paplašināšanu. Pēc autoru domām, pat 2023. gada oktobrī notikušais “Hamās” uzbrukums Izraēlai nemainīja šo pieeju.

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Tajā pašā laikā eksperti apgalvo, ka tieši Ukraina jau no paša sākuma apzinājās draudu mērogu. Nedaudz pirms pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja, ka “Eiropa un pasaule saskaras ar lielāko drošības krīzi kopš Aukstā kara laikiem”.

Autori atgādina arī par neseno Ukrainas vadītāja paziņojumu, kurā viņš uzsvēra, ka “Vladimirs Putins jau ir sācis Trešo pasaules karu”. “Apturēt V. Putinu šodien un neļaut viņam okupēt Ukrainu – tā ir uzvara visai pasaulei,” sacīja Zelenskis.

Analītiķi atzīmē, ka kara gados Ukrainas aizsardzības spēki ne tikai izturēja Krievijas uzbrukumus, bet arī nodarīja Maskavai būtiskus zaudējumus. Tam par labu nāca arī tālās darbības triecieni Krievijas teritorijā.

Pēc M. Tota un Dž. Svīta teiktā, Ukrainas sasniegumi jau ietekmē globālo situāciju. Viņi norāda, ka Krievija ir spiesta samazināt savu aktivitāti Tuvajos Austrumos un Āfrikā, savukārt Ķīna rūpīgāk izvērtē iespējamos rīcības scenārijus attiecībā uz Taivānu, ņemot vērā Ukrainas kara pieredzi un plaši izmantotās bezpilota tehnoloģijas.

“Trešais pasaules karš vēl nav uzvarēts. Tomēr Ukraina dod Rietumiem iespēju gūt uzvaru – ja vien Vašingtona un Brisele izmantos šo iespēju,” secina analītiķi.

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