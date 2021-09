Elīna ar vīru Artjomu un saviem trīs bērniem piedalās TV šovā

Jaunajā TV šova sezonā “Ģimene burkā” vieni no dalībniekiem ir muzikālā šova “X Faktors” uzvarētāja Elīna Gluzunova, viņas vīrs Artjoms un viņu trīs bērni – meita Anabella Keilija un divi dēli – Lukass un Tomass. Vienā no sērijām starp laulātajiem radās strīds par Elīnas pārmērīgo aizraušanos ar mobilā telefona lietošanu, kad visa ģimene bija devusies uz zooloģisko dārzu.

“Pluss mīnuss tas ir viņas darbs… Bet šodien bija tāda situācija, ka viņa stāv, filmē un mēģina ielikt to uzreiz “Instagram”. Kāpēc nevar nobildēt un vēlāk to izdarīt? Tie “like” ir svarīgāki par bērniem!” – dusmojas dziedātājas vīrs Artjoms.

Zoodārzā viņš mēģina sievai aizrādīt: “Tu vari nefilmēt?”. Uz šo jautājumu viņš saņem nepārprotamu Elīnas atbildi: “Nē, nevaru! Ja tev būtu labs telefons, tu arī filmētu!”.

Aizkadrā Artjoms atzīst, ka neesot jau tā, ka viņa speciāli to dara. Daļēji tas esot visas ģimenes labā, jo "tas ir viņas darbs, dzīve", tajā pašā laikā vīrietis nenoliedz, ka ļoti vēlētos, lai Elīna mazāk laika pavada telefonā.

















"X Faktora" uzvarētāja Elīna Gluzunova

“Es zinu, ka es varētu samazināt to… Bet telefona lietošana ir daļa no mana darba, ļoti svarīga, tāpēc drastiski neko mainīt es nevaru. Vienkārši jāsamierinās ar to, ka tas tā ir. Es cenšos vakarā to telefonu nolikt – dažreiz sanāk, dažreiz nē. Bet maniem algoritmiem ir ļoti svarīgi, lai es būtu aktīva,” – dziedātāja skaidro.

