VIDEO. Ēdiens, kas vissātrāk pazūd no galda jeb kulinārijas blogera Pipara sāļā "Napoleona" recepte







Kulinārijas blogeris Rojs, kas citiem labāk zināms kā Pipars, dalījies ar interesantu recepti, ko Lieldienās likt uz svētku galda rasola vietā. Viņš rāda, kā pagatavot sāļo “Napoleonu”.

Lai pagatavotu šo kūku būs nepieciešams:

400 g kārtainās mīklas plāksnēs;

300 g vistas ruletes vai desas;

300 g garšīga siera;

300 ml (3 pac.) majonēzes (Pipars iesaka izvēlēties “Hellmann’s Latvija”);

100 g krējuma;

2 tējk. mārrutku;

1 tējk. karija;

zaļie loki.

Pie video viņš pievienojis pamācību, kā rīkoties soli pa solim.

1. Cepeškrāsni uzkarsē līdz 200 grādiem. Cepešpannu izklāj ar cepamo papīru un uzliek mīklas plāksnes atlaidināties. Ja jums ir kārtainā rauga mīkla, tad jālasa

instrukcija uz iepakojuma. Cep cepeškrāsnī apmēram 20 min.

2. Ruleti vai desu sablendē, pievieno 150 ml majonēzes, kariju, samaisa. Sieru sarīvē uz smalkās rīves, pievieno 150 ml majonēzes, krējumu un mārrutkus, kārtīgi visu samaisa. Lokus sagriež

3. Sagatavo miklas slāņus. Plāksnes sagriež gareniski uz pusēm, lai veidojas divas vienādas plāksnes. No augšējās nodrupina mīklu drupačām.

4. Uz sagatavotā servējamā šķīvja kārto mīklas slāņus un katru slāni apsmērē pamīšus ar gaļas un siera masām. Vienu no slāņiem papildina ar lokiem. Kūku no visām pusēm apsmēŗē ar to, kas palika pāri no abām masām un apber ar drupačām. Kūku liek ledusskapī ievilkties vismaz uz 3 stundām.

5. Pirms pasniegšanas kūku izdekorē.