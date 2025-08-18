#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs foto. NBS militārās mācības.
Ilustratīvs foto. NBS militārās mācības.
Foto: Ivars Soikāns/LETA

Iespējams, redzētais negadījums nebūs īsts: Latvijā no šodienas norisinās valsts mēroga civilās aizsardzības mācības 0

LA.LV
16:44, 18. augusts 2025
Ziņas Latvijā

No 18. līdz 22. augustam visā Latvijas teritorijā notiks valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības “RADEX 2025”, kuru laikā tiks izspēlēti pieci apdraudējumu scenāriji, kas saistīti ar ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvu vielu un naftas produktu noplūdes likvidēšanu, kā arī sprādziena seku novēršanu. Mācību mērķis ir pārbaudīt institūciju gatavību un savstarpējo sadarbību ārkārtas situācijās, pilnveidot katastrofu pārvaldīšanas pasākumus, kā arī praktiski pārbaudīt rīcības algoritmus liela mēroga apdraudējuma gadījumos.

Mācības organizē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, operatīvajiem dienestiem, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgajiem.

Scenāriju apraksti:

Bioloģiskais apdraudējums | 18. augusts | Valmiera

Valmieras tuvumā avarē transportlīdzeklis, kurā tiek pārvadāts bīstams bioloģiskais paraugs. Negadījuma rezultātā vide un cilvēki tiek pakļauti Sibīrijas mēra baktērijai. Cietušie ir hospitalizējami, notikuma vietā nepieciešama atsārņošana un aktīva starpinstitūciju sadarbība. Tiek iesaistīti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), Valsts policija (VP), Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Valmieras novada pašvaldība un citas institūcijas.

Radioloģiskais apdraudējums | 19. augusts | Rīga, Vidzemes un Latgales reģions

Saskaņā ar starptautisku brīdinājumu saņemta informācija par Ļeņingradas atomelektrostacijas avāriju. Mācību gaitā tiks simulēta starpinstitūciju informācijas aprite, starojuma mērījumu veikšana vidē Latgales un Vidzemes reģionā, sadarbības pārbaude starp Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru (VVD RDC), VUGD, Valsts robežsardzi, NMPD, VP, Veselības inspekciju (VI), Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas un Balvu pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijām.

Ķīmiskā avārija uz dzelzceļa | 20. augusts | Jelgava

Kravas vilcienam šķērsojot Jelgavas dzelzceļa tiltu, notiek cisternvagonu avārija un ķīmisko vielu noplūde Lielupē, kas apdraud vielas iedarbībai pakļauto iedzīvotāju veselību un vidi. Avārijas seku likvidēšanai notiks cilvēku evakuācija no Lielupes pludmalēm, pie Jelgavas pilsētas slimnīcas notiks dekonteminācijas pasākumi, bet Lielupē izvietotas bonas. Seku likvidēšanas darbos tiks iesaistīta pašvaldības civilās aizsardzības komisija, Jelgavas pilsētas slimnīca, VUGD, VP, NBS, VVD, Veselības inspekcija (VI) un citas institūcijas.

Iedzīvotāju ievērībai: no plkst. 10.00 līdz 15.00 Lielupē un Driksā no dzelzceļa līdz autotransporta tiltam tiks slēgta ūdenstransporta satiksme, kā arī iedzīvotājiem nebūs iespējams novietot savus transportlīdzekļus stāvvietā Pilssalas ielā 1, Jelgavā. Vielas imitācijai upē iespējams tiks izmantots liels popkorna daudzums, kas, konsultējoties ar vides aizsardzības speciālistiem, tika atzīts par dabai nekaitīgāko iespējamo noplūdes imitācijas risinājumu.

Naftas piesārņojums piekrastē | 22. augusts | Mangaļsala, Rīga

Netālu no Mangaļsalas mola noticis tankkuģa negadījums, kura rezultātā jēlnafta tiek izskalota pludmalē vairāk nekā 2 km garumā. Piesārņojums skar cilvēkus, mājdzīvniekus un piekrastes ekosistēmu. Tiek iesaistīti brīvprātīgie naftas produktu savākšanā, pārbaudīta sadarbība starp VUGD, VVD, VP, Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policiju, Rīgas valstspilsētas pašvaldību un nodibinājumu “Pasaules Dabas fonds”.

Sprādziena scenārijs | Laiks un vieta – ierobežotas pieejamības informācija

Papildus plānota atsevišķa mācību epizode, kurā simulēts sprādziens ar plašu ietekmi. Tās mērķis ir pārbaudīt institūciju rīcības algoritmus un operatīvo reaģēšanu incidenta gadījumā. Detalizēta informācija netiek publiskota drošības apsvērumu dēļ.

Iedzīvotāju ievērībai: operatīvie dienesti uz praktisko mācību norises vietām dosies kā uz reālu izsaukumu, tāpēc VUGD aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret operatīvā transporta pastiprinātu pārvietošanos un iespējamiem īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem kādā no mācību epizožu norises vietām. VUGD norāda, ka iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, jo mācību ietvaros netiks apdraudēta cilvēku veselība vai dzīvība, kā arī radīts piesārņojums apkārtējai videi.

