VIDEO. “Es domāju, ka nomiršu…” Zagļu dēļ sieviete uz ielas iekrīt kanalizācijas akā 0

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LA.LV
11:51, 6. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Brazīlijas Riodežaneiro pilsētā videonovērošanas kameras fiksējušas sirdi stindzinošu negadījumu, kas viegli varēja beigties ar cilvēka nāvi. 31 gadu vecā pavāre Fabiana Roza mierīgi devās uz darbu, kad, uzkāpjot uz šķietami droša kanalizācijas lūkas vāka, tas pēkšņi sakustējās un sieviete acumirklī iekrita dziļajā šahtā. Situāciju vēl baisāku padarīja tas, ka, Fabianai krītot, smagais metāla vāks pārsvērās uz otru pusi un pilnībā aizvērās, iesprostojot cietušo pazemē.

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Sievietei pasakaini paveicās, jo nelaimes gadījumu pamanīja kāds garāmbraucošs motociklists. Viņš nekavējoties steidzās palīgā un kopā ar citiem aculieciniekiem, pieliekot lielas pūles, spēja smago vāku pacelt, lai izvilktu pārbiedēto sievieti virszemē. Fabiana ar vidēji smagām traumām uz pieres, rokām, kājām, krūtīm un muguras tika nogādāta slimnīcā.

Sarunā ar Brazīlijas medijiem cietusī neslēpa milzīgo izmisumu, ko piedzīvojusi tumsā un dziļajā ūdenī: „Es domāju, ka nomiršu, jo ūdens man sniedzās līdz pat krūtīm, un aka bija ļoti dziļa. Es uzkāpu uz lūkas malas, uz tās dzelzs daļas, un uzreiz iekritu iekšā. Vāks apgriezās otrādi, iesita man pa pieri, un es pazudu pazemē.”

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Kā vēlāk noskaidroja vietējās varasiestādes, visticamāk, vainojami bijuši garnadži – videokameras fiksējušas divus vīriešus, kuri neilgi pirms tam mēģinājuši lūkas vāku sabojāt, lai to nozagtu un nodotu metāllūžņos.

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