VIDEO. “Es gulēju ar vīriešiem!” Čārlijs Šīns negaidīti pārsteidz fanus 6

20:18, 14. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Topošajā “Netflix” dokumentālajā filmā par viņa dzīvi aktieris Čārlijs Šīns stāsta, ka nolēmis pamēģināt kaut ko jaunu un sācis nodarboties ar seksu ar vīriešiem pēc gadiem ilgas pieredzes ar sievietēm, raksta TMZ.

Dokumentālajā filmā Čārlijs paskaidro to šādi: “Es apgriezu ēdienkarti otrādi.” Intervētājs viņam jautā, kā viņš jūtas, pirmo reizi publiski runājot par seksu ar vīriešiem, un viņš atbild: “Atbrīvojoši. Tas ir sasodīti atbrīvojoši.”

Čārlijs apgalvo, ka sāka seksuālās attiecības ar vīriešiem laikā, kad bija dziļā atkarībā no narkotikām — konkrēti, kad smēķēja krekokaīnu (crack).

Viņš saka, ka tieši krekokaīns “to aizsāka… Tur tas piedzima vai aizdegās. Un tajos brīžos, kad biju nost no caurules, centos to saprast, pieņemt — ‘No kurienes tas nāca?… Kāpēc tas notika?’ — un tad vienkārši beidzot atzīt: ‘Nu un?’ Nu un? Daļa no tā bija dīvaina. Daļa bija sasodīti jautra. Dzīve turpinās.”

Čārlijs arī pastāstīja Maiklam Streihenam raidījumā “Good Morning America”, ka tolaik viņš bijis atkarīgs no seksa… un viņš slēpis attiecības ar vīriešiem, jo ticis šantažēts.

Viņam šķita vieglāk samaksāt, lai tas netiktu publicēts, cerībā, ka viss ar laiku pazudīs. Tomēr pēc kāda laika viņš juties kā ķīlnieks.

Kādā no šiem narkotiku un seksa periodiem Čārlijs inficējās ar HIV… un 2015. gadā viņš publiski atklāja savu diagnozi intervijā raidījumā “Today”. Viņš apgalvo, ka kopš 2015. gada vairs nelieto narkotikas un jau 8 gadus ir pilnībā skaidrā.

Čārlijs atklāti runā par seksu, narkotikām un daudz ko citu dokumentālajā filmā “aka Charlie Sheen”, kā arī savā memuāru grāmatā “The Book of Sheen”.

