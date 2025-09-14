Septiņi pārtikas produkti, ko lietojam ikdienā un kas nemanāmi liek izskatīties vecākiem 0
Novecošanās ir dabiska, taču daži ikdienas produkti var klusībā paātrināt šo procesu – padarīt ādu blāvāku, paātrināt grumbiņu rašanos un atņemt enerģiju. Eksperti brīdina – daudzi “nevainīgi” ēdieni patiesībā bojā ādu un novājina organismu.
Kuri tie ir?
1. Saldējums
Tajā parasti ir daudz cukura un piesātināto tauku. Šī kombinācija paātrina glikācijas procesu. Rezultāts? Āda kļūst ļengana un grumbas parādās ātrāk. Ik pa laikam — nekas traks, bet regulāra našķošanās nemanot padara seju vecāku.
2. Gāzētie dzērieni
Dzērieni dzirkstī, bet zem spožā veidola slēpjas cukurs un fosforskābe. Šie dzērieni bojā zobus, izskalo kalciju no kauliem un veicina ādas iekaisumu. Garastāvokli burbuļi paceļ uz brīdi, bet sekas paliek…