Vairāk nekā 270 vāveres apskatāmas izstādē Baldones muzejā, Mercendarbes muižā







Baldones muzejā, Mercendarbes muižā izstādē “Maza bija, bet ražena”, apskatāmas 270 vāveres, informē Ķekavas novada pašvaldība.

Izstāde veltīta Baldones pilsētas simbolam – ģerbonī attēlotajai vāverei. Izstādē apskatāmi priekšmeti, kas saistīti ar vāverēm – attēli, figūriņas, grāmatiņas, suvenīri, Baldones pašvaldības reprezentācijas materiāli, rotaļlietas, eglīšu rotājumi, apģērbi, rotaslietas un citi.

Priekšmetus izstādei nesuši arī tikpat dažādi cilvēki un iestādes. Piemēram, bērnudārza “Vāverīte” darbinieki sarūpējuši īpaši lielu vāveru kolekciju, turklāt liela daļa no tām ir tikušas speciāli vestas kā suvenīri no tādām zemēm kā Igaunija, Lietuva, Čehija, Vācija, ASV.

Izstādes sienas rotā Baldones Mākslas skolas audzēkņu darbi, kas attēlo vāveres visdažādākajās izpausmēs, bet interesanti ir arī mākslinieces Solveigas Salenieces zīmētie darbiņi – ģimenei un draugiem dāvināmās kartiņas.

Apskatāmi arī mākslinieces Emmas Smilgas keramikas mākslas darbi, kurus māksliniece veidojusi gadu desmitiem un Baldones simbols parādās daudzās no tām.

Izstāde būs apskatāma līdz 23.martam no otrdienas līdz piektdienai no plkst.10 līdz 17. Savukārt sestdienās muzejs ir atvērts no plkst.10 līdz 15.

Muzejā apmeklētājus vienmēr laipni sagaidīs gids, ar kuru iespējams parunāt gan par vāverēm, gan arī citām Baldones vērtībām, aktualitātēm un notikumiem.