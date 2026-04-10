VIDEO. Grils uz laiku slēgts! Ģimene pārsteigtā, kad dārza grilā atrod tikko izšķīlušos putniņus
Neparasts atklājums iemūžināts un publicēts vietnē “TikTok” – Lieldienu garajās brīvdienās kādas ģimenes mājas pagalmā esošajā grilā izšķīlušies mazi putnēni.
Video redzams, kā grila iekšpusē ligzdā kustas tikko izšķīlušies putniņi, pilnībā pārsteidzot saimniekus. Ieraksts ātri guvis lielu atsaucību, īpaši ņemot vērā, ka tas publicēts tieši brīvdienās, kad daudzi plāno atklāt grilēšanas sezonu.
Komentāros cilvēki dalās gan sajūsmā, gan jokos par situāciju.
“Opā! Šitādu vēl nebiju redzējis. Super!” raksta kāds skatītājs.
Cits piebilst: “Šašlika sezonas sākums atcelts…”
Vēl kāds komentētājs priecājas: “Cik jauki bebīši jums!”
Savukārt citi iesaka būt uzmanīgiem: “Galvenais, lai kaķi netiek klāt. Esat izvēlēti par audžuvecākiem.”