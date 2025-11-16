VIDEO. “Tāda skata dēļ var arī nepagulēt!” Iedzīvotāja iemūžina elpu aizraujošu ainavu 0
Rīta stundai patiešām zelts mutē — to apliecina Ilzes Šikores publicētais video sociālajā tīklā “Facebook”.
“Rīta stundai zelts mutē jeb var ieraudzīt visu ko labu. Gulēt gāganas gan neļāva, toties kas par skaistumu. Vēlams klausīties ar skaņu,” viņa raksta pie video, kurā redzama mierīga ūdenstilpe, pilna ar cēliem gulbjiem.
Klusajā rīta gaismā baltie putni šķiet kā no pasakas — daži nesteidzīgi slīd pa ūdeni, citi ievingrina spārnus, gatavojoties tālajam ceļam.
Komentāros skatītāji sajūsminās par redzēto:
“Gatavojas ceļam, gaida īstos vējus!”
“Unikāls moments!”
“Gulbju dziesma, īpaši pēdējie akordi!”
“Kad vēsos, tumšos rudens vakaros virs galvas dzirdu gulbju atvadu taures pirms tālā un bīstamā ceļa, sirds apraudas.”
“Tāda skata dēļ var arī nepagulēt!”