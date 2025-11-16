VIDEO. “Tāda skata dēļ var arī nepagulēt!” Iedzīvotāja iemūžina elpu aizraujošu ainavu 0

LA.LV
20:12, 16. novembris 2025
Ziņas Dabā

Rīta stundai patiešām zelts mutē — to apliecina Ilzes Šikores publicētais video sociālajā tīklā “Facebook”.

Reklāma
Reklāma
“Un ko “Lidl”, “Maxima”, “Rimi”, “Senukai”? Iekasē tikai no tautas naudiņu,” pirms “Melnās piektdienas” latvieši atklāj vienu veikalu, kur jādodas iepirkties
TV24
Slaidiņš: “Ja krīt Pokrovska, tad gandrīz droši, ka Krievija turpmākais mērķis būs…”
Ukrainas iznīcinātājs, bombardē un bloķē okupantu ceļu uz karsto punktu; krievu pašnāvnieki spridzinātāji bezspēcīgi
Lasīt citas ziņas

“Rīta stundai zelts mutē jeb var ieraudzīt visu ko labu. Gulēt gāganas gan neļāva, toties kas par skaistumu. Vēlams klausīties ar skaņu,” viņa raksta pie video, kurā redzama mierīga ūdenstilpe, pilna ar cēliem gulbjiem.

Klusajā rīta gaismā baltie putni šķiet kā no pasakas — daži nesteidzīgi slīd pa ūdeni, citi ievingrina spārnus, gatavojoties tālajam ceļam.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēģināju nelūrēt, bet nu acis pašas visu laiku velk uz to bērnu,” latviete stāsta par komisku tikšanos ar indiešu ģimeni dzemdību namā
Kristoferam ir reta ģenētiska slimība, kas lēnām atņem spēkus: ģimene lūdz palīdzību, lai zēns varētu turpināt staigāt un elpot
VIDEO. “Lūk, kā izskatās cieņa!” Liāna Langa slavē LTV žurnālistu Gintu Amoliņu sarunā ar “Azov” štāba priekšnieku

Komentāros skatītāji sajūsminās par redzēto:

“Gatavojas ceļam, gaida īstos vējus!”

“Unikāls moments!”

“Gulbju dziesma, īpaši pēdējie akordi!”

“Kad vēsos, tumšos rudens vakaros virs galvas dzirdu gulbju atvadu taures pirms tālā un bīstamā ceļa, sirds apraudas.”

“Tāda skata dēļ var arī nepagulēt!”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Šodien laiks piemērots atpūtai mājās un svētku kūkas recepšu meklēšanai
Simtgadīgs pareģojums ir piepildījies: no kosmosa uz Zemi “plūst” īpaša enerģija
Tas sāksies brīvdienās un var turpināties ilgstoši… Laika prognoze garajām brīvdienām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.