Šis ir negaidīts brīdis, kad Krievijas federācijas prezidents Vladimirs Putins un viņa jaunais labākais draugs, Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns, ir redzami ķiķinām, braucot pa Ziemeļkoreju karaoke stila braucienā, raksta britu tabloīds The Sun. Diktatoru dīvainā tikšanās beidzās ar emocionālu atvadīšanos, kad 71 gadu vecais Putins pamāja Ziemeļkorejas augstākajam vadītājam, lidojot mājās no satraucošā ceļojuma uz Ziemeļkoreju.

5 populāri pārtikas produkti izraisa atmiņas zudumu – to iedarbība novērota jau īstermiņā

🇷🇺🇰🇵 North Korea continues to publish footage of Putin and Kim chilling.

🤷‍♂️ pic.twitter.com/vkU2yn8gp4

— Lord Bebo (@MyLordBebo) June 20, 2024