Krievijas prezidents Vladimirs Putins otrdien, 18.jūnijā, devās divu dienu vizītē uz Ziemeļkoreju, lai tiktos ar tās līderi Kimu Čenunu. Šī bija Putina pirmā vizīte Ziemeļkorejā kopš 2000.gada. Tās laikā tika parakstīti ne tikai savstarpējās sadarbības dokumenti, bet notika arī dāvanu pasniegšana.

Kā raksta ārvalstu medijs “NEXTA”, tad Čenuns uzdāvinājis Krievijas diktatoram Putinam savdabīgu gleznu – viņa portretu greznā rāmī, kas, kā izskatās, lika apklust… Visticamāk, šis mākslas šedervs neizraisīja milzu sajūsmu, bet drīzāk raisīja domas par viņsauli.

“Vizītes laikā Ziemeļkorejā Kims Čenuns uzdāvināja Putinam portretu. Sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotāji pamanīja, ka tas atgādina kapa plāksni. Krievijas plašsaziņas līdzekļi, baidoties no kritikas par šādu dāvanu, līdz šim šo portretu nav publicējuši,” vēstīja “NEXTA”.

“Papildus portretam Putinam tika uzdāvināts arī krūšutēls un divi vietējās šķirnes medību suņi Phunsan. Savukārt Kims saņēma limuzīnu Aurus, tējas komplektu un admirāļa nazi,” informēja “NEXTA” par dāvanām, ko viens otram dāvājuši lielvalstu līderi Putins un Čenuns.

