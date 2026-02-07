VIDEO. Kā viņš tur nokļuva?! Soctīklotāji brīnās par kaķa neatlaidību iegūt kokā iekārtu speķi 0

LA.LV
23:03, 7. februāris 2026
Ziņas Dabā

Ukrainā uzņemts video sociālajos tīklos izraisījis smaidu un apbrīnu vienlaikus – tajā redzams kaķis, kurš ar milzīgu neatlaidību nonācis līdz kokā iekārtam speķa gabalam.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes tuvākajās dienās dabūs rūgti raudāt
Kokteilis
Ugunīgā Zirga gads sākas spoži: šīm 4 ķīniešu horoskopa zīmēm februāris būs neticami veiksmīgs
Karš maina visu un visus. Ukrainā notikusi paātrināta suņu “atpakaļejošā evolūcija”
Lasīt citas ziņas

Video kadros redzams, kā speķis iekārts koka zarā, šķietami ārpus kaķa sasniedzamības. Tomēr tas nav bijis šķērslis četrkājainajam gardēdim – kaķis atradis veidu, kā nonākt pie kārotā mērķa.

Video autore pievienotajā aprakstā ironiski jautā: “Vai kādreiz esat redzējuši tik mazu zīlīti?”, acīmredzami salīdzinot kaķi ar putniņu, kas parasti mielojas ar šādiem gardumiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. FOTO. Kalnu slēpotāja ignorē savainojumu, riskē un piedzīvo dramatisku kritienu olimpiskajā trasē. Steidzami veikta operācija
Kokteilis
“Sajutos kā varonis, kā supermens, kurš tūlīt izglābs pasauli!” Sokolovs atklāj, ko piedzīvojis veikala rindā
Liela apmēra naudas atmazgāšana? Tas neliedz olimpiešiem darināt parādes tērpus

Video publicēts platformā “TikTok”, kur tas ātri piesaistījis tūkstošiem skatītāju uzmanību. Soctīklu lietotāji īpaši apbrīno kaķa mērķtiecību un atjautību, kā arī smej, ka šis kaķis noteikti nav ilgi bijis barots…

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.