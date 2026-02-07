VIDEO. Kā viņš tur nokļuva?! Soctīklotāji brīnās par kaķa neatlaidību iegūt kokā iekārtu speķi 0
Ukrainā uzņemts video sociālajos tīklos izraisījis smaidu un apbrīnu vienlaikus – tajā redzams kaķis, kurš ar milzīgu neatlaidību nonācis līdz kokā iekārtam speķa gabalam.
Video kadros redzams, kā speķis iekārts koka zarā, šķietami ārpus kaķa sasniedzamības. Tomēr tas nav bijis šķērslis četrkājainajam gardēdim – kaķis atradis veidu, kā nonākt pie kārotā mērķa.
Video autore pievienotajā aprakstā ironiski jautā: “Vai kādreiz esat redzējuši tik mazu zīlīti?”, acīmredzami salīdzinot kaķi ar putniņu, kas parasti mielojas ar šādiem gardumiem.
Video publicēts platformā “TikTok”, kur tas ātri piesaistījis tūkstošiem skatītāju uzmanību. Soctīklu lietotāji īpaši apbrīno kaķa mērķtiecību un atjautību, kā arī smej, ka šis kaķis noteikti nav ilgi bijis barots…