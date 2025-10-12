VIDEO. Kamēr citviet Latvijā snieg pirmais sniegs, Rīgā vējš lauž kokus un apgrūtina satiksmi 0
Svētdienas pēcpusdienā Balvu novada iedzīvotājiem daba sagādāja pārsteigumu – pirmo sniegu, tā liecina TV3 raidījuma “900 sekundes” laika ziņu moderatora Mārtiņa Bergšteina publikācija sociālajā medijā “X”.
Mārtiņš ievietojis video un raksta: “Balvu novada, Šķilbēnu pagastā šobrīd (pl. 13.20) snieg slapjš sniegs, tādejādi arī kļūstot par pirmo sniega novērojumu 2025./2026.gada sezonā. Gaisa temperatūra ap +2,5°C.”
❄️ Balvu novada, Šķilbēnu pagastā šobrīd (pl. 13.20) snieg slapjš sniegs, tādejādi arī kļūstot par pirmo sniega novērojumu 2025./2026.gada sezonā. Gaisa temperatūra ap +2,5°C.
Kamēr Balvu novadā snieg pirmais sniegs, citviet Latvijā novērojamas spēcīgas vēja brāzmas un lietus. Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, tad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) svētdien no plkst. 10 līdz plkst. 16.30 saņēma 97 izsaukumus uz notikumiem, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītiem postījumiem, aģentūru LETA informēja dienestā.
Lielākoties izsaukumi bija saistīti ar nolūzušu koku sazāģēšanu un novākšanu no ceļu braucamajām daļām, kur tie bija bloķējuši satiksmi. Daudzviet koki bija bīstami aizlūzuši un draudēja nokrist, tādā veidā apdraudot cilvēkus.