Pirmais sniegs Rīgā
Pirmais sniegs Rīgā
Foto: LETA

VIDEO. Kamēr citviet Latvijā snieg pirmais sniegs, Rīgā vējš lauž kokus un apgrūtina satiksmi 0

LETA, LA.lv
17:54, 12. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Svētdienas pēcpusdienā Balvu novada iedzīvotājiem daba sagādāja pārsteigumu – pirmo sniegu, tā liecina TV3 raidījuma “900 sekundes” laika ziņu moderatora Mārtiņa Bergšteina publikācija sociālajā medijā “X”.

Reklāma
Reklāma
Viedoklis
Aplūkojot nošauto Modra suņu bildes vērīgāk, vairāki elementi tajās šķiet aizdomīgi… 204
Tavs totēma dzīvnieks pēc dzimšanas mēneša: ko tas atklāj par tevi?
Kokteilis
Četri zīlnieki izteica vienu un to pašu biedējošo prognozi par 2025. gada beigām
Lasīt citas ziņas

Mārtiņš ievietojis video un raksta: “Balvu novada, Šķilbēnu pagastā šobrīd (pl. 13.20) snieg slapjš sniegs, tādejādi arī kļūstot par pirmo sniega novērojumu 2025./2026.gada sezonā. Gaisa temperatūra ap +2,5°C.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Es par vecu kaut kur doties… Cilvēkus satraucis paziņojums par iespējamajiem evakuācijas plāniem Baltijas valstīs
“Atvēra priekšējās durvis un izmeta pusaudžus no autobusa!” Cilvēki atzīst, ka vairs nejūtas droši sabiedriskajā transportā
Virtuves dēlītis sācis nelabi smakot? Šis vienkāršais triks to atjaunos 10 minūšu laikā

Kamēr Balvu novadā snieg pirmais sniegs, citviet Latvijā novērojamas spēcīgas vēja brāzmas un lietus. Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, tad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) svētdien no plkst. 10 līdz plkst. 16.30 saņēma 97 izsaukumus uz notikumiem, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītiem postījumiem, aģentūru LETA informēja dienestā.

Lielākoties izsaukumi bija saistīti ar nolūzušu koku sazāģēšanu un novākšanu no ceļu braucamajām daļām, kur tie bija bloķējuši satiksmi. Daudzviet koki bija bīstami aizlūzuši un draudēja nokrist, tādā veidā apdraudot cilvēkus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Stiprā vēja dēļ rīdziniekus aicina neapmeklēt parkus un kapsētas
Ārā labāk nedoties! Sinoptiķi brīdina par stipru vēju un lietu
Vējš, lietus un pērkona negaiss: kāds laiks gaidāms svētdien?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.