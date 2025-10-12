Ilustratīvs foto. Vētras postījumi Rīgā.
Ilustratīvs foto. Vētras postījumi Rīgā.
Foto: Zane Bitere/LETA

Ārā labāk nedoties! Sinoptiķi brīdina par stipru vēju un lietu

LETA
15:21, 12. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Lai gan naktī uz pirmdienu debesis brīžiem skaidrosies, daudzviet mākoņi palaikam atnesīs lietu, liecina sinoptiķu prognozes.

Naktī uz pirmdienu turpinās pūst mērens līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas piekrastē brāzmās vēl pastiprināsies līdz 15-19 metriem sekundē (m/s), bet nakts pirmajā pusē vietām vēl varētu sasniegt 20 m/s. Teritorijas lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz +3…+8 grādiem, Kurzemes piekrastē nakts būs siltāka – tur gaisa temperatūra nebūs zemāka par +8…+10 grādiem

Rīgā nakts būs lielākoties mākoņaina, palaikam līs. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, brāzmās 15-19 m/s. Gaiss atdzisīs līdz +8…+9 grādiem.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) svētdien no plkst. 10 līdz plkst. 16.30 saņēma 97 izsaukumus uz notikumiem, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītiem postījumiem, aģentūru LETA informēja dienestā.

Lielākoties izsaukumi bija saistīti ar nolūzušu koku sazāģēšanu un novākšanu no ceļu braucamajām daļām, kur tie bija bloķējuši satiksmi. Daudzviet koki bija bīstami aizlūzuši un draudēja nokrist, tādā veidā apdraudot cilvēkus.

Divos gadījumos koki bija uzkrituši uz dzīvojamām ēkām, bet vairākos citos – krītot aizķēruši elektrības vadus. Ir bijuši gadījumi, kad skārda gabali tika norauti no jumtiem un apdraudēja apkārtējos.

